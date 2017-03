El sentido de tacto de los perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No solemos darle al tacto la misma importancia que a sentidos como a la vista o el oído, pero lo cierto es que, aunque los seres vivos podemos prescindir de cualquiera de estos dos últimos sentidos, no podemos vivir sin el tacto, que nos proporciona información imprescindible para sobrevivir. Y no solo a los seres humanos, sino a los perros. Eso sí, es importante tener en cuenta que no es precisamente el sentido más desarrollado de los canes.



Sensores receptivos



Aunque el tacto no es el sentido más desarrollado de los perros, sí que es el que se desarrolla primero. Y es que no hay que olvidar que, cuando nacen los cachorros, lo primero que hace la madre es lamerles y acariciarles. En cualquier caso, debes saber que los canes tienen sensores receptivos en toda la piel, aunque es en los cojinetes, la columna vertebral y en la cola donde tienen más sensibilidad. En cualquier caso, estos sensores no tienen tanta sensibilidad como, por ejemplo, en los humanos.



Las vibrisas



Además, debemos destacar los pelos sensoriales que tienen alrededor de los ojos, las mejillas, los labios y bajo la mandíbula, que les sirven como una especie de radar para identificar objetos y orientarse en la oscuridad. Es lo que se conoce como vibrisas o, coloquialmente, bigotes. Eso sí, algunas razas solo tienen estos pelos en labios y ojos.



Importancia para su socialización



El sentido del tacto es muy importante para los perros y su socialización. Por ejemplo, gracias a él perciben sensaciones como el calor, el frío y el dolor. Es importante tener en cuenta que no todos los perros consideran igual de agradables, desagradables o dolorosas las mismas sensaciones.



