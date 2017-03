Lugares donde no deberías depilarte con pinzas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando encuentras un vello raro en tu cuerpo, te verás tentada a quitártelo con tus adoradas pinzas. Después de todo ese pelito está fuera de lugar y debería ser retirado. ¡Pero ojo! Depilar con pinzas retira el pelo desde la raíz… lo cual generalmente traumatiza y hiere la piel. ¿Segura de que quieres hacerlo en cualquier lugar de tu cuerpo?



Cejas: Seguro te has depilado las cejas con pinzas toda la vida, pero debes saber que el vello de la ceja es muy sensible al trauma, tanto así, que de manera repetida, las pinzas pueden producir daño permanente al folículo. Tu mejor opción es cortar el vello o depilarlo con cera, aunque ésta última también adelgaza el vello permanentemente.



Pezones: Si debes quitar un vello de tu pezón, asegúrate de que al menos tenga 2 milímetros de largo. De otra forma, las pinzas pueden causar trauma en la piel al tratar de quitar un vello tan corto. También hay chance de una infección, así que procede con cautela.



Lunares: Tener vello en los lunares es raro, pero quitarlos puede causar inflamación y hasta una infección. Sé que no es agradable, pero yo te recomiendo dejarlos ser o depilarlos con láser.



Acné: Es muy común desarrollar un barrito con pus alrededor de uno que otro vello. También es común la foliculitis (una infección alrededor del cuerpo del vello). Y aunque remover el vello también elimina la infección, hay que ser muy cuidadosa con la higiene y tener un antibiótico a la mano. Y si tan sólo es un barrito, lo mejor es que lo dejes ser, pues retirar el vello aumenta el riesgo de una cicatriz.



Vello encarnado: Los vellos encarnados son del diablo, y lo peor que puedes hacer es quitarlos con pinzas. Además de que incrementa el riesgo de infección, puede provocar cicatrices. Tu mejor opción es aplicar una compresa caliente y acudir con un dermatólogo para drenar el área.



Cuando tengas duras, no saques las pinzas. Todos tenemos vello en lugares raros y es completamente normal.