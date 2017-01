Alimentos verdes que curan

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La alimentación es una de las claves de una buena salud, quizás la más importante. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos para mantenernos sanos y curarnos, pero es necesario saber para qué sirve cada alimento si quieres aprovechar por completo sus posibilidades.1. Brócoli para el cáncer de pulmónLa forma de algunos alimentos dice mucho sobre sus propiedades, y éste es el caso del brócoli. Este vegetal tiene muchísimos antioxidantes y ha sido probado que es anticancerígeno. Especialmente ayuda a prevenir el cáncer de pulmón, por eso los fumadores deberían comerlo varias veces por semana. El brócoli contiene una molécula llamada sulfrofano que mejora notablemente los síntomas de enfermedades pulmonares como el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).2. Col para el cáncer de cólonOtro alimento con eficacia anticancerígena es el col o repollo, en sus muchas variedades. En este caso, beneficia fundamentalmente a los intestinos, por su gran contenido de fibra, y previene el cáncer de cólon.3. Berro milagrosoAunque no es una hoja verde muy popular para las ensaladas, el berro es de esos alimentos que deberían estar siempre en la lista de las compras: tiene tantos beneficios que es considerado un vegetal milagroso.Puede tratar la pérdida de cabello y el acné, pero también los parásitos. Además, es antiinflamatorio, antimicrobiano, antimicótico, estimulante del apetito, regenera las celulas y puede proteger el organismo de quienes realizan quimioterapia.4. Pepino para mantenerse jóvenEl pepino está compuesto por un 98% de agua, por eso incluirlo con más frecuencia en las ensaladas es una excelente idea. Por su bajísimo aporte calórico es ideal para adelgazar. Además, fortalece el sistema inmune porque contiene vitamina C, pero lo mejor de todo es que tiene muchos antioxidantes que retrasan el envejecimiento.5. Hojas de nabo para la tiroidesDel nabo no suele comerse la hoja, pero es un error, porque ellas tienen más vitaminas en sí que los nabos, como ser: vitaminas C, B6, B3, B1 y B2, además de minerales, como potasio, calcio, fósforo y yodo.Estas hojas son excelentes diuréticos, pero además, por su contenido de yodo, son sanadoras para la glándula tiroides. Además contribuyen a aumentar las defensas del sistema inmunológico y son ideales para el tránsito intestinal.6. Perejil para prevenir tumoresEl perejil es muy valioso, especialmente por un motivo: en primer lugar, tiene un contenido más alto que cualquier otro vegetal en bistidina y aminoácidos, que inhiben el desarrollo de tumores.Además, es una excelente fuente de potasio y de ácido fólico. Éste último puede prevenir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.7. Apio para la obesidadPor supuesto que para bajar de peso nada es milagroso. Pero alimentos como el apio, que necesitan más calorías para digerirse que las que aportan, pueden ser los mejores aliados para combatir la ansiedad que genera comer menos, y lograr el objetivo de alcanzar un peso saludable.8. Verdolagas para las heridasLa verdolaga es un superalimento y sanador de heridas. Suele ser útil para tratar afecciones de la piel y se pueden preparar infusiones concentradas con sus hojas y emplearlas para curar heridas, úlceras o eczemas. También, si se usa una infusión para consumo interno, sirve para problemas hepáticos, digestivos, diuréticos o como estimulante.9. Lechuga para la diabetesLa lechuga posee un alto componente diurético debido a sus altas dosis de potasio, y por esto es un alimento muy recomendable en dietas de adelgazamiento, obesidad e hipertensión. También es muy útil en dietas destinadas a bajar el nivel de azúcar en sangre debido a sus cualidades depurativas.10. Espinaca para aumentar la fuerzaYa lo decía Popeye: la espinaca es la clave para tener más fuerza, el alimento excelente para los deportistas que necesitan desarrollar su musculatura. La dieta del hombre más fuerte del mundo revela que es vegetariano y las espinacas son la clave.FUENTE: La Bioguía