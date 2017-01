Air India lanzará una sección de asientos solo para mujeres

INDIA(Tomada de la Red)

En India, los derechos de las mujeres están consolidados en una Constitución donde figuran los derechos a la igualdad, a la dignidad y a la no discriminación. A su vez, numerosas entidades publicas y privadas se encargan de proteger los intereses de las mujeres en el país.



No obstante, India se ubica entre los peores países para nacer siendo mujer. Esto se debe a que, más allá de lo que dicta la ley, las mujeres no están protegidas ni son respetadas y enfrentan muchos problemas de violación, asesinato, ataques de ácido y prostitución forzada de niñas.



La discriminación hacia las mujeres se ve reflejada en los problemas que enfrentan en varias situaciones de la vida diaria.



El acoso en los aviones



¿La situación a bordo de vuelos regionales e internacionales en India? Muchas mujeres sufren acosos por parte de hombres, principalmente cuando se encuentran viajando solas.



En los últimos meses, sucedieron varios incidentes que fueron reportados a la policía local. Pocos días antes de navidad, en un vuelo de Air India de Mumbai a Newark (New Jersey) una mujer fue toqueteada por un hombre mientras dormía. El hombre en cuestión, cambió su asiento varias veces con el fin de acercarse a la mujer que se encontraba en clase económica.



Casi dos semanas más tarde, una mujer auxiliar de vuelo fue acosada por un pasajero masculino durante un vuelo de Oman a Delhi.



Las mujeres tendrán asientos exclusivos



En respuesta a estos incidentes y a varios más sucedidos en el pasado, la aerolínea Air India decidió designar asientos solo para mujeres. A partir del 18 de enero del 2017, habrán seis asientos en la tercera fila de la clase económica en el avión Airbus A320 que serán reservados para aquellas mujeres que no desean sentarse al lado de un hombre.



El director y manager de Air India, Ashwani Lohani explicó que estos asientos no tendrán costos adicionales y serán dispuestos para toda mujer que viaja sola.



En las rutas internacionales aún no se ha anunciado la incorporación del servicio, pero el manager de la compañía expresa la importancia de hacer sentir a las pasajeras femeninas lo más cómodas posibles. Esto, sobre todo porque hay muchas mujeres que viajan solas.



Además de los asientos reservados, la aerolínea tendrá a bordo esposas de plástico para restringir a un pasajero en una situación fuera de control. Esto es costumbre en vuelos internacionales, pero ahora estarán presentes en vuelos interinos también.



Es la primera vez que se toman medidas tan drásticas en aviones en respuesta al gran auge en la mala conducta durante vuelos en India. En otros medios de transporte como trenes y autobuses ya hay asientos que están reservados únicamente para mujeres. Al adoptar esta medida, la aerolínea quiere dar un claro mensaje de que no tolerarán el acoso sexual.



Algunas personas, como el presidente nacional de la Asociación de Pasajeros Aéreos de India, creen que la separación de mujeres podría conducir a la discriminación de género.



¿Qué crees que sucederá? ¿Crees que esta medida ayudará a disminuir los acosos sexuales en los aviones?



