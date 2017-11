Mini pigs: 10 cosas que debes saber sobre estas mascotas

(Tomada de la Red)

Son muy parecidos al ser humano por lo cual deben tener cuidados especiales para que su vida sea aun más larga.



Los minipig se han vuelto una tendencia para tener mascotas, y es que solo de verlos te derrites. Son adorables, tiernos y muy inteligentes, contrario a lo que podría pensarse, pero en realidad hay muchos datos acerca de ellos que no conocemos.



Se tiene la creencia de que los puercos son sucios por naturaleza, sin embargo lo que desconocen muchos es que los cerdos son animales muy limpios e higiénicos. Requieren de cuidados especiales porque su piel es muy delicada, lo mismo que con su alimentación, pues si no se tienen especial atención en ella pueden tener obesidad.



A continuación te presentamos algunos datos que no conocemos de ellos con información de Mundo.



1: Su visión



Su visión es muy mala, pero su olfato y audición son buenos, te puedes acercar a ellos y sólo te notarán a unos centímetros de distancia.



2: Hay 6 especies



Se reconocen 6 especies de cerdos miniatura. Estas variedades de mini cerdos son los cerditos vietnamitas o Pipona Pig, el cerdito de Juliani o Painted mini pig, cerdito africano enano o cerdito de Guinea, cerdito de Yucatán o mexicano pelado, el cerditos Kunekune y cerditos de la Isla de Ossabaw o Feral.



3: Cuando son adultos



Las especies de minicerdos se consideran adultos a los 6 años, miden entre 30 y 40 cm y pesan cerca de 35 kilos. ún así, algunas especies en particular, como vietnamitas europeos pueden llegar a pesar más de 135 kg en la adultez si no se alimentan adecuadamente.



4: Su piel es muy sensible



Como los humanos, su piel en sensible ante el sol. Debes cuidarlo con protector solar si tienes uno.



5: Son muy similares a ti



Los mini cerdos pueden tener enfermedades como las del ser humano, por ello es común que podamos transmitirles padecimientos y ellos a nosotros.



6: Son los animales más cercanos al ser humano



El perro fue el primer animal domesticado, el cerdo el segundo. Hallazgos arqueológicos ha permitido estimar la domesticación por ejemplo del jabalí cerca del año 12.700 a.C. y de los gatos en el Antiguo Egipto, unos 4000 años atrás.



7: En Dinamarca hay más cerdos que humanos



Se estima que en el mundo entero hay más de 2,000 millones de cerdos. Dinamarca es el país con más cerdos del mundo; por ejemplo, en 1980, tenía un total de más de 10 millones de cerdos.



8: Son más limpios que los gatos



Estos animales nunca se limpian cerca del lugar donde duermen o comen, les gusta el lodo y el barro porque les ayuda a cuidar su piel, pero no se ensucian en él.



9. Les gusta pasear



Les encanta conocer gente nueva y suelen ser el centro de atención y llevarse el show. No son para nada tímidos y disfrutan de una buena caminata.



10: Son longevos



Comúnmente viven hasta 20 años, pero con buenos cuidados llegan a los 30.



Fuente:http://de10.com.mx/vivir-bien/2017/11/28/mini-pigs-10-cosas-que-debes-saber-sobre-estas-mascotas