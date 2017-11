Este año, la tendencia es poner el árbol de Navidad… ¡Al revés!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Esta es una de esas tendencias que en verdad no entiendo. No tengo ni una idea de porqué existen… y porqué la gente las tomaría en serio. El punto del árbol de navidad es tener un árbol… y un árbol cualquiera NO crece al revés.



Sin embargo, este año, los árboles de Navidad al revés se han vuelto una tendencia en diferentes lugares. Es raro… pero es verdad. De hecho, la tendencia se ha hecho viral gracias a que diferentes hoteles están implementando estos nuevos árboles.



Y no es que la gente tenga que colgarlos del piso, pues tiendas como Target y Walmart ya los están vendiendo (bastante caros, diría yo):



Y como no podía faltar, Fox News hizo un reportaje al respecto y consultaron la opinión de otras personas, incluyendo a uno de los directores de campaña expulsados de Donald Trump, Corey Lewandowski, quien dijo: “Puedo estar seguro de que la Primera Familia no pondrá su árbol al revés. Aman a este país y a nuestras tradiciones.” No sé qué me da más risa.