6 Razones detrás de los retortijones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dolor agudo, retortijones, inflamación gas… seguramente has experimentado estos síntomas en algún momento de tu vida. Pero lo más seguro es que no sepas exactamente porqué o si en algún momento podría ser señal de algo grave.



Después de todo, el dolor de estómago puede ser molesto… pero desafortunadamente muy común. De hecho, es una de las razones principales por las que la gente acude a urgencias.



Lo complicado es que, con tantos órganos en el área abdominal, desde los intestinos, hasta el esófago, es difícil identificar cuál es la raíz del problema. Y aunque es fácil asumir que algo está mal cuando hay retortijones, el dolor de estómago casi siempre es resultado de causas comunes.



Estreñimiento



El estreñimiento no sólo afecta tu habilidad para ir al baño. Cuando una persona está estreñida, la presión se acumula en el colon e intestino delgado. Prácticamente se expande como un globo. Si tienes retortijones y no has hecho popó en un rato, tal vez ésta sea la razón. Opta por incluir más fibra a tu dieta, tomar mucha agua y hacer un poco de ejercicio. Si eso no ayuda, toma un laxante bajo la supervisión de tu médico.



Diarrea



Muchas cosas causan diarrea, pero la más común es: gastroenteritis. Esto provoca espasmos en los intestinos, los cuales pueden ser dolorosos. La hidratación es esencial. Si tienes diarrea y retortijones, es importante acudir con un médico.



Reflujo



Cuando tienes reflujo, la válvula que separa al estómago del estófago, se afloja. Cuando está abierta, el ácido del estómago puede filtrarse en el área del pecho, creando una sensación de ardor en el pecho y estómago. Si crees que tienes reflujo, lo ideal es mejorar tu alimentación y evitar alimentos picantes, con cafeína, alcohol y chocolate.



Estrés



Tus intestinos son tu segundo cerebro, y están estrechamente vinculados con el primero. Aunque no lo creas, el estrés puede provocar retortijones dolorosos. Y la clave está en: relajarse… si es que puedes. Si esto no mejora o no sabes cómo hacerlo, es importante consultarlo con un experto, pues si el problema no mejora, podrías tener Síndrome de Intestino Irritable.



Alergia



Desafortunadamente las alergias pueden aparecer en cualquier momento, y pueden provocar retortijones dolorosos. Si notas un dolor en el estómago después de comer ciertos alimentos, consúltalo con un especialista. Las alergias más comunes son: lácteos y carbohidratos.



Gas



El gas causa una acumulación de presión en los intestinos, la cual provoca mucho dolor. Si notas que tienes gases e inflamación después de comer ciertos alimentos, como brócoli o helado, opta por evitarlos a largo plazo. Para aliviar el dolor por gas, es importante tomar un medicamento… o dejarlo pasar. Si el dolor no mejora, consúltalo con un médico



Aunque éstas son las causas más comunes de los retortijones, hay otras razones detrás del dolor abdominal que deberías tener en mente. Lo ideal es NO automedicarte y solicitar la opinión de un especialista.