Básicos para salir con varias personas a la vez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En caso de que estés conociendo algunos amigos, es importante que sepas que esto no es malo, liberarte de falsos prejuicios y concentrarte en encontrar al amor de tu vida.



Conocer al posible dueño de tu corazón, mientras besas sapos es normal, sano y hasta inteligente, incluso si tu meta final es una relación monógama.



Y es que el propósito de tener citas con diferentes personas es averiguar qué buscamos en nuestra pareja, ver lo que funciona y lo que no. En caso de que tengas muy claro, lo más lógico es utilizar el científico método de ensayo-error; pero para que no te rompas o rompas corazones te dejamos algunas reglas básicas.



La honestidad es la base de todo. Es bueno conocer personas, lo que no es bueno es mentir, así que deja muy en claro que esta relación no es exclusiva, por lo que tienen el derecho ambas partes de salir con otras personas.



Tener relaciones sólo depende de ti. En caso de que te encante su compañía y quieras explorar otros terrenos te recomendamos tomar todo tipo de precauciones, desde un buen anticonceptivo hasta no tener un apego emocional, como es pasar todo un fin de semana en su casa o en la tuya.



El tiempo es oro. Esa frase la escuchamos todo el tiempo, pero para conocer a una persona debes de tomarte todo el tiempo que sea necesario.



Deja atrás el ghosting y el benching. La realidad es que esas prácticas son horribles, no desaparezcas sin avisar. Si ya no quieres estar con alguien díselo de frente. Esconderse tras una serie de whatsapps sin contestar o bloquear no es nada agradable.