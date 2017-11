¿Hablan el mismo lenguaje del amor?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si los 2 no están en la misma página o si no entienden su lenguaje del amor, podrían haber muchos malentendidos y sentimientos incomprendidos.



En teoría existen 5 formas en que la gente prefiere dar y recibir “amor.” Éstas incluyen: contacto físico, palabras de afirmación, pasar tiempo de calidad juntos, recibir regalos y actos de servicio. Así que, si su lenguaje del amor es físico, querrás que te abracen, besen y se acurruquen contigo; así darás amor… y así querrás recibirlo. Y si el lenguaje del amor de tu pareja no es físico, sino con palabras… las cosas podrían salirse de control.



Pero, ¿cómo saber si hay un problema o no?



Ambos se sienten frustrados



¿Siempre están a punto de empezar a discutir? La mayor señal de una pareja que no tiene el mismo lenguaje del amor es que ambos se sienten confundidos y frustrados. Están confundidos porque saben que se aman, pero no se sienten amados por el otro.



Te sientes ignorada



Tu pareja podría demostrarte su amor, pero si no comparten el mismo lenguaje… podría pasar completamente por sentado. Por ejemplo, tu lenguaje del amor se basa en actos de servicio. Sin embargo, mientras haces esto, no pasas tiempo de calidad con tu pareja, y ese es su lenguaje del amor. Ambos terminarán frustrados porque se aman… pero no están fortaleciendo una conexión emocional.



Te sientes malentendida



Simplemente no se entienden, así que posiblemente se sientan ignorados, pues el otro no puede satisfacer sus necesidades. Pero no es porque no quiera… sino porque no puede hacerlo o no sabe cómo. Ser capaz de identificar cómo quiere que le demuestres tu amor puede ser complicado, pero no imposible.



Te decepciona que tu pareja no adivina lo que necesitas



Por ejemplo, cuando tienes una discusión, tu pareja cree que necesitas espacio… pero la realidad es que quieres que te abrace y te haga sentir mejor. Cuando no están en la misma página, tienes que dejar pistas de lo que quieres para que tu pareja lo entienda. Y aún así no parece prestar atención. Ésta es una de las razones principales por las que hay tantas peleas. He ahí la importancia de la comunicación.



Tu cumpleaños siempre es una gran decepción



Si nunca has recibido un regalo que se haya sentido como ‘perfecto para ti,’ es posible que tu pareja no está poniendo la suficiente atención. Pero también puede ser señal de que no entiende tu lenguaje del amor. A menos de que encuentren el problema, tu pareja seguirá lastimándote… sin querer.