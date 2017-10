Aliste a su mascota para Halloween

(Tomada de la Red)

Este próximo 31 de octubre niños, jóvenes y adultos saldrán a las calles a pedir dulces y a exhibir sus disfraces, y hasta a sus mascotas, que con sus atuendos también llaman la atención y logran atraer más dulces para sus dueños.



Esta festividad hace que millones de personas saquen su lado más creativo e ingenien sus prendas o las de sus mascotas, otros, por el contrario, acuden a lo cotidiano para vestir. Camilo Restrepo, médico veterinario, le contó a Kienyke.com que ha llegado a ver muchos perros disfrazados de súper héroes, celebridades y hasta de otros animales.



“Es increíble la cantidad de perros que uno ve disfrazados de tigre, león y hasta de gato, a veces perdemos la imaginación” .Camilo Restrepo



Esa falta de creatividad que acotó Restrepo no se le puede adjudicar a la demanda de disfraces, pues, en muchos supermercados de cadena y tiendas de mascotas, hay cientos de disfraces para las mascotas, que oscilan entre los $25.000 y los $50.000.



Si usted no cuenta con el dinero para el disfraz, pero quiere que su mascota marque la diferencia, también puede hacerlo usted mismo, con elementos a muy bajo costo o que puede sacar de su casa.



Para un gato, podría disfrazarlo de murciélago solo con unas alas en algún material negro, o de fantasma, con un mantel o túnica blanca y le hace unos agujeros para sus ojos y hocico. De seguro con su gato así podrá conseguir más caramelos.



Para los perros, podría ponerles una peluca y una nariz grande con un sombrero y ponerlo como una bruja, o ponerle unas gafas con una capa y que sea un súper héroe. Para que su disfraz sea el mejor no debe ser el más costoso, sino el más original.



¿Dulces para las mascotas?



Si bien la festividad invita a recoger dulces, el mejor caramelo que puede darle a su mascota es una galleta o algo de su consumo normal.



Restrepo fue enfático en afirmar que la mejor recompensa por su disfraz es “darle un alimento que no coman muy seguido, pero que sea para su consumo” pues está comprobado que el azúcar afecta especialmente el organismo de los gatos y produce problemas en los perros.



En los gatos, aclaró que ellos no perciben el sabor dulce, por lo que no resulta muy placentero para el animal consumirla, y segundo, cuando la consume produce muchas flatulencias y cólicos, afectando su tránsito intestinal y generándole molestias. Si quiere recompensarlo, es mejor darle una buena croqueta, que de seguro disfrutará mucho más.



Por otro lado, los caninos, aunque son un poco más tolerantes al azúcar y a veces podrían consumirla sin tener perjuicios, tienen problemas cuando ingieren algunas golosinas.



Los chocolates, los dulces con base de café y caramelos con exceso de azúcar son los que más daño le hacen a los perros, pues, Camilo Restrepo Explicó que el intestino de esas mascotas es mucho más corto, por lo que no logran hacer el proceso completo de los caramelos y los acumula en el cuerpo, generando en ellos diabetes, pancreatitis, alteración en la sangre y hasta problemas en sus muelas y colmillos.



Por último, aprovechó para invitar a los dueños de mascotas a disfrutar de la festividad con sus mascotas, protegiéndolas de algún accidente en la calle y de que coman algo que pueda provocar alguna enfermedad en ellos.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/aliste-su-mascotas-para-halloween