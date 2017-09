Lo que puedes hacer por el cambio climático

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si bien es cierto que la respuesta la tenemos en nuestras narices (el sol), la realidad es que el gobierno no planea ayudar… mucho menos cuando los líderes el mundo no creen en el cambio climático.Sin embargo, lo peor que podemos hacer es cruzar los brazos y dejar que los seres humanos destruyamos el planeta. Pareciera que no, pero los pequeños cambios pueden hacer una GRAN diferencia en nuestro ambiente.Come mejorEl cultivo, producción, envío y embalaje de los alimentos que consumimos contribuyen aproximadamente a un tercio de todas las emisiones de gases del efecto invernadero. Para aligerar la carga, lo ideal es comer localmente y de temporada, así como reducir el consumo de carne, especialmente la de res.Los animales son mucho más difíciles de criar que las plantas, y las vacas son un gran contribuyente a los gases de efecto invernadero porque liberan mucho metano.La lucha contra el desperdicio de alimentos también es crucial; aproximadamente el 32% de los alimentos en todo el mundo NO se consume, lo cual significa que los recursos que se destinaron a ellos fueron desperdiciados.Dice Forbes que lo ideal es que te hagas vegetariana… pero tal vez es mucho pedir.Usa la biciEl carro promedio emite casi medio kilo de dióxido de carbono por cada kilómetro y medio. Lo ideal es no usar el transporte público (porque también contamina), sino usar la bicicleta. No sólo aprovechas el ejercicio, sino que también es ‘eco-friendly’.Apoya a las mujeresEl incremento de educación en niñas y el acceso a planificación familiar tiene un impacto grandísimo en la reducción de emisiones de carbono. Cuando las mujeres reciben la educación adecuada y tienen la libertad de elección con respecto a su salud reproductiva, tienden a tener menos hijos. Y menos gente significa menos emisiones.Reduce y reusa antes de reciclarEl reciclaje nació como una virtud antes de que tuviéramos un problema de cambio climático, y resulta que la transportación y procesamiento de materiales para el reciclaje intensifica el carbono. El reciclaje es mucho mejor que la producción de nuevos productos, pero sería mucho mejor que redujéramos y reusáramos.Apaga lucesGuarda la electricidad y reduce el calentamiento global apagando las luces cada vez que dejes una habitación. Lo mismo deberías hacer con la tele, el ps4, el estereo y la computadora.FUENTE: Eme de Mujer