Cómo saber si sufres de estrés post-traumático

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Estrés Post-Traumático es una enfermedad real que se presenta después de haber vivido un trauma. Las formas en las que se presenta son variadas, pues depende del nivel de trauma al que se estuvo expuesto.



El 19 de septiembre del 2017, tan solo unas horas después del macro simulacro un temblor llegó a nuestro país, muchas zonas fueron afectadas y todos los civiles nos desbordamos con las ganas de ayudar y la increíble intención de salir adelante, de levantarnos como lo hicimos hace 32 años, pero el tiempo pasa y nos va a empezar a caer el 20.



En estos momentos los rescatistas están haciendo una excelente labor y todos, como México, estamos unidos por el bien común, sin embargo después de que pase el tiempo, la realidad regresará y es en ese momento en el que voltearemos para atrás para empezar a lidiar con lo que hemos vivido en estos días.



Cómo saber si sufres de esto



Primero que nada, todos estuvimos expuestos a un trauma, cada quien lo vivimos de forma diferente y desde nuestras trincheras, algunos les tocó sentir el movimiento de la tierra, a otros ver cómo se desplomaban los edificios, a otros les tocó estar adentro de esos mismos edificios…



Si en los próximos días empiezas a sentir alguno de estos síntomas (o ya los sientes), es probable que sufras de esta enfermedad:



Flashbacks o el sentimiento de que el evento está sucediendo nuevamente

Dificultad para dormir, pesadillas

Sudoración profusa

Hiperventilación

Sentimiento de soledad

Explosiones de agresión

Sentimientos de preocupación, culpa o tristeza



Hablar es la clave



No importa cuánto queramos tratar de olvidar lo sucedido, no lo vamos a olvidar, la mejor solución para disminuir los síntomas es hablando; apóyate en tus seres queridos, haz una red de apoyo en donde todos puedan hablar de lo que acaban de experimentar, no tengas miedo de expresar tus sentimientos, no tengas miedo de llorar, es normal, nuestra mente necesita tiempo para empezar a procesar lo que hemos vivido.



Otra forma en la que puedes actuar para sentirte mejor es asistiendo con algún profesional de la salud, o llamando a alguna línea de ayuda, Fundación APTA en conjunto con la Sociedad Psicoanalítica de México, ofrecen ayuda las 24 horas del día sin costo.



Muchas veces puede ser necesario también asistir al médico.



El Trastorno de Estrés Post-Traumático se puede presentar tanto en niños como en adultos; los síntomas pueden empezar inmediatamente después de haber vivido el trauma, pero generalmente tardan unos días en empezar, pueden durar semanas o incluso meses.



No dudes en pedir ayuda, recuerda que no estás solo, todo México está contigo.