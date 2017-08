El vídeo de una pareja de gatos discutiendo se ha hecho viral

(Tomada de la Red)

Subtitulan la supuesta conversación que tienen dos gatos durante una dramática pelea de enamorados y arrasa en YouTube.



¿Qué se dirán los gatos cuando maúllan? Un joven se ha animado a dar respuesta a esto y se ha inventado una dramática pelea de enamorados en la que la gata, la naranja, le monta una escena al gato negro, con gritos y algún que otro insulto de por medio, por haberle sido infiel.



“Qué arrepentida estoy de no haber escuchado a mi madre, ella me decía ‘no te metas con ese vago que solo canta en los tejados coqueteando con todas las gatas’”, es una de las frases que ‘dice’ la gata indignada.



Pero lo más hilarante es que el animal chilla con tanta intensidad que de verdad parece que le esté echando bronca a su compañero, quien permanece con la cabeza agachada en todo momento y mueve la cola nervioso cuando la gata levanta la voz. No te pierdas el vídeo.







FUENTE:http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/viralia/20170827/43777181798/video-viral-gatos-discusion-amorosa.html