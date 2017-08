Elimina a las cucarachas de tu casa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Eliminar las plagas en tu hogar puede resultar bastante complicado, sobre todo si no actúas con rapidez.Para acabar para siempre con estos invasores te presentamos varios consejos que debes seguir.Las lluvias y el calor suelen traer consigo una gran cantidad de insectos; pero no hablamos de abejas o mariposas, sino de moscas, arañas, roedores, hormigas, chiripas y hasta babosas en zonas exteriores.LimpiezaEl desorden, capas de polvo y la basura acumulada no solo causa reacciones alérgicas en los humanos; también es el medio ideal para que proliferen toda clase de bichos. Así bien, se debe limpiar exhaustivamente la casa: barrer los pisos –incluso debajo de mesas, sillas y alfombras–; pasar coleto, sacudir los textiles y, si se tienen mascotas, mantener su área impoluta.Para no generar malos olores, hay que ser estricta y repasar el interior de las gavetas, el microondas, tostadoras y, por supuesto, la nevera.Depósitos de aguaHay algunas plagas del hogar que se expanden mucho más rápido si no se le presta atención a los tanques y botes de agua; por ejemplo, los zancudos y jejenes. La lejía es uno de los productos que favorece la desinfección; y cabe recordar mantener todos los depósitos tapados.Todo envasadoOtra forma de mantener a raya las plagas del hogar, particularmente en zonas como la cocina, es guardar la comida y otros enseres en bolsas de plástico con cierre y contenedores. Entre los alimentos más susceptibles se cuentan las harinas –panes, galletas, pastas, arroz–, el azúcar y los granos.Vinagre y aromáticosUno de los mejores aliados para el cuidado del hogar es el vinagre. Por eso, vale la pena mezclarlo con una parte de agua y unas gotas de limón y rociarlo en todas las superficies. No solo se eliminarán las manchas, también las plagas del hogar.Las hierbas aromáticas también son útiles. Al tiempo que perfuman los ambientes como la sala y dormitorios, contribuyen a alejar insectos alados. El eucalipto y la citronela son las más comunes.