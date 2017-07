5 razones por las que hoy es mucho más fácil tener mascotas

(Tomada de la Red)

Ser dueño de una mascota es una gran responsabilidad, pero puede adaptarse a cualquier estilo de vida y presupuesto al considerar estos simples hechos.



Por mucho que amemos a los gatos y los perros, parece que también nos encanta buscar razones para no adoptar uno. Desde el tiempo y el dinero hasta la idea de los ojos tristes de un cachorro rogando que nos quedemos en casa en lugar de ir de vacaciones, contamos con una letanía de excusas para no agregar un amigo de cuatro patas a la familia.



Afortunadamente, muchos de los problemas que imaginamos no son reales. Poseer y cuidar un gato o un perro es hoy mucho más asequible y conveniente de lo que pensamos. Especialmente cuando visitamos VIP Petcare. Con su red nacional de Clínicas Comunitarias y Centros de Bienestar, VIP Petcare ofrece el más alto nivel de atención veterinaria preventiva para las mascotas.



¿Todavía tienes dudas? Considera estos cinco puntos que te demostrarán que hoy puedes disfrutar todas las ventajas de contar con un nuevo amigo peludo (abrazos sin fin, juegos de Frisbee y besos) sin alterar significativamente tu estilo de vida ni vaciar tu cuenta bancaria.



1. Los animales domésticos se adaptan

Antes de adoptar una mascota, nos preocupa la manera en que esto afectará nuestras vidas tan ocupadas. ¿Nos veremos forzados a modificar nuestros horarios para atender al nuevo compañero? ¿Qué deberemos sacrificar para adaptarnos a su estilo de vida?



Pero el hecho es que las mascotas se adaptan a nosotros, y no al revés. Los gatos son fáciles (dales un sofá y algo de comida y estarán bien), mientras que un perro bien entrenado se convierte en un compañero feliz de ir contigo a todas partes: ya sea de viaje, a la tienda o a correr en el parque.



En pocas palabras: las mascotas se vuelven parte de tu familia y de tu vida cotidiana, y no un inconveniente.



2. El mundo moderno es pet-friendly

En el pasado, tener una mascota podía evitar que la gente viajara. ¿Y quién puede culpar a los dueños por no querer dejar sus animales en la perrera?



En los últimos años, sin embargo, los establecimientos que aceptan mascotas se han convertido en la nueva norma. Hay hoteles y restaurantes para perros, cafeterías para gatos e incluso pueden ir a la oficina: puedes llevar tu mascota prácticamente a cualquier lugar. Así que si te gusta trabajar en la cafetería más cercana o pasar los fines de semana de verano viajando por carretera, hay un montón de lugares para llevar a tu amigo a lo largo del viaje. Y si llevaras a tu mascota contigo en vacaciones, sólo recuerda que debes vacunarla -para prevenir enfermedades que pueden acortar su vida- antes de salir de aventura.



3. VIP Petcare tiene ubicaciones convenientes

Aunque todos esperamos la parte divertida de ser padre de una mascota (de nuevo: los abrazos, el Frisbee, repite según sea necesario), la mayoría no estamos muy ansiosos por la próxima visita al veterinario. ¿Quién quiere destinar parte de su día para meterse un largo rato en el tráfico y cumplir con la cita?



VIP Petcare resuelve ese dilema con sus 2,700 ubicaciones en todo el país, todas las cuales aceptan consultas sin previa cita y se encuentran dentro de tiendas para mascotas. Así, en lugar de hacer un viaje especial al veterinario, puedes llegar a una de sus clínicas cuando vayas por alimentos u otros artículos para tu mascota, y tu perro o gato recibirá la atención que se merece en alrededor de 15 minutos.



4. El cuidado preventivo salva vidas y ahorra dinero

Al igual que en cualquier cosa en la vida, planear con anticipación rinde beneficios cuando se trata del cuidado de tu mascota. Al invertir en el cuidado preventivo de tu perro o gato, no solo los mantienes más saludables, sino que ahorras dinero en el largo plazo, pues evitas grandes procedimientos médicos.



Desde vacunas y prevención del parásito del corazón hasta control de las pulgas y garrapatas, además de pruebas fecales y de sangre, VIP Petcare proporciona los servicios preventivos que necesitan tus animales, manteniéndolos sanos para que no incurras en mayores gastos e inconvenientes en el futuro. VIP Petcare solo utiliza vacunas y medicamentos de marca, pero aún así ofrece sus servicios a un precio muy asequible.



Recuerda: es mucho más fácil y más barato prevenir la enfermedad que tratarla. Al revisar a tu mascota una vez al año, podrás detectar cualquier anomalía incluso antes de que los síntomas se presenten.



5. Un Microchip proporciona una forma permanente de identificación

Perder una mascota es desgarrador. También es estresante, consume tiempo y dinero ya que destinamos muchísimo esfuerzo y recursos para localizarlo.



Al colocar un microchip a tu mascota, incrementas su seguridad, y te ahorras gran parte del problema de buscarla si se pierde. De hecho, las mascotas con microchip tienen más del doble de probabilidades de ser devueltas a su casa. Los chips de identificación se inyectan entre los omóplatos de tu mascota. Si se pierde y es recogida y llevada a un refugio de animales o a una clínica veterinaria, los trabajadores la escanearán para obtener el microchip y leerán su código único. Este código se almacena con el perfil de tu mascota y se vincula con tu información de contacto, lo que facilita que puedas tenerla de vuelta en casa lo antes posible.



Ahora que estás listo para adoptar una mascota, es momento de asegurar que esté feliz, saludable y segura. Para más información sobre VIP Petcare, desde ubicaciones clínicas hasta servicios ofrecidos a paquetes de precios, visita vippetcare.com.



