Denuncian robo de perros de raza en Barranquilla

(Tomada de la Red)

Una nueva modalidad se ha denunciado en la ciudad Barranquilla de hurto y extorsión. Se trata de robar a las mascotas de los habitantes para luego venderlos o pedir dinero por rescate. Así informó a ALDÍA.CO una integrante del grupo #ClubHuskyBarranquilla en Facebook.



La joven comentó que uno de los casos ocurrió en el Parque Los Andes, donde a mano armada despojaron a su amigo de un cachorrito de mes y medio de nacido.



Sin embargo, este no es el único caso que se ha evidenciado en la ciudad.



Andrés Castañeda, un joven de 27 años, también fue víctima de robo de su perrito. El hecho ocurrió el viernes de Carnaval, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando sacó a ‘Max’, un Husky Siberiano, a pasear mientras retiraba dinero del cajero.



Castañeda no llevaba ni cartera ni celular, solo su tarjeta de crédito, el dinero retirado y a su compañerito de cuatro patas.



Cuando se dirigía hacia su casa, dos personas en moto, un hombre y una mujer, se bajaron del vehículo y le desenfundaron un arma. “Me dijeron que les diera lo que tenía, yo les dije que no tenía nada, el tipo se agachó, agarró a mi perro y se fueron”, afirma el joven. “No me quitaron ni la plata ni la tarjeta, solo a mi mascota que en ese momento tenía tan solo tres meses”, agrega.



El sábado cuando llegó del trabajo decidió poner una publicación de “Se busca” con recompensa incluida en Facebook. A eso de las 11 de la noche una mujer le escribe diciendo que vio a dos personas, con una descripción parecida a la de sus atracadores, que tenían al perrito. “Me dijo que lo habían dejado en una veterinaria y me dio la dirección”.



Al día siguiente, domingo, decidió llegar junto a su hermano al CAI de la Plaza de la Paz para pedir que lo acompañaran hasta la veterinaria.



Al arribar al centro clínico para animales, se dio cuenta que su mascota se encontraba en una jaula junto a otros cachorros. “Las personas que lo dejaron ahí lo revendieron, los médicos del lugar me dijeron que ellos no sabían que era robado. No pusieron resistencia y me lo devolvieron enseguida porque llevé fotos”, confirma.



Asimismo, este miércoles 26 de abril, un joven le daba un paseo a su ‘peludo’ de un año cuando unos hombres en moto y con caja en mano le intentaron arrebatar a su mascota.



Lucía Díaz, madre del afectado, nos comenta que el hecho ocurrió este lunes a las 5 de la tarde por la carrera 59 con calle 74 y que su hijo pasea al perro de raza Siberiana todos los días por la misma ruta.



“Sospechamos que iban a robar al perro porque llevaban una caja grande para meterlo, le dijeron que se quedara quieto, pero la reacción de mi hijo fue salir corriendo por toda la cuadra pidiendo ayuda y por eso fue que no se lo llevaron”, dijo la mujer.



Díaz piensa que ya lo tenían vigilado pues siempre tienen la misma ruta para pasear al perro. “Los atracadores no respetan si el perro es cachorro o es adulto, grande o pequeño, porque el mío es grande. Ellos lo hacen para pedir rescate o sacarle crías”, recalca.



La integrante del grupo #ClubHuskyBarranquilla y quien también hizo la denuncia provee unas recomendaciones para evitar que estos atracos vuelvan a suceder.



Se recomienda llevar siempre a su mascota con correa o pechera y no soltarlos en ningún momento, variar las horas y rutas de los paseos, sacar a los animalitos en horas seguras y lugares concurridos, también recuerda que se debe ser amigable con el medio ambiente y recoger las necesidades de nuestros amiguitos.



Las víctimas quedaron aseguran que serán más cuidadosos al sacar a sus mascotas. Algunas medidas que tomarán es no sacar a los perritos solos y cambiar siempre las rutas de paseo para así despistar a los bandidos y no crear patrones.



Fuente:https://www.elheraldo.co/barranquilla/mascotas-wasapea-denuncian-robo-de-perros-de-raza-en-barranquilla-353711