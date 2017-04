Las aves carroñeras no comen presas vivas ¿por qué?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En el reino animal todo se vale; mientras algunas aves parecieran haber nacido para cazar, otras esperan encontrar a sus presas ya sin vida para devorarlas con tranquilidad. Estas últimas son las llamadas aves carroñeras y te diremos algunas cosas interesantes sobre ellas.



¿Qué es un carroñero?



Un carroñero es básicamente un animal que se alimenta de los cadáveres de otros animales sin haber hecho nada para cazarlos.



El concepto es aplicado generalmente a las aves, pero incluso los seres humanos en algunas circustancias entramos en este grupo. En condiciones muy extremas, todos podemos llegar a ser carroñeros; muchas personas han vivido la experiencia de comprobarlo en terribles trances de su vida.



¿Cuáles son las principales aves carroñeras?



Definitivamente, la más conocida es el buitre, ave necrófaga por naturaleza. A diferencia de lo que muchos creen, no detecta los cadáveres por el olfato; su método de búsqueda es visual y muy bien organizado. Los miembros de una colonia de buitres se distribuyen una porción geográfica y cada uno explora un sector.



Cuando un integrante del equipo localiza un cadáver, se lanza en picada, formando un espiral, señal que sus compañeros detectan, siguiéndolo de inmediato para no llegar tarde al festín. Ya servida la mesa, comienza una guerra de picotazos en la que algunos se imponen, accediendo a las mejores presas.



El cuervo es otra ave con predilección a la carne putrefacta. Estos pequeños pájaros tienen menos fuerza en el pico, por lo que deben esperar la llegada los buitres, que rompen la piel del muerto con facilidad. Una vez libre el acceso a las carnes blandas, los cuervos no descansan hasta obtener su parte del banquete.



Algunas especies de águilas también son expertas en la degustación de la carne en descomposición, así como otras aves, como el cóndor y la urraca.



¿Por qué estas aves no comen presas vivas?



Existe una evidente ventaja en las aves carroñeras y es que, al no tener que cazar su presa, no son parte de esa constante lucha por la supervivencia en la que se puede perder la vida. Además, el hecho de que solo pueden identificar a su presa de manera visual, las obliga a sobrevolar espacios abiertos, corriendo menos riesgos de ser sorprendidas por sus depredadores.



Las aves carroñeras tienen en su estómago bacterias capaces de eliminar las toxinas y microbios de la carne en descomposición. Su privilegiado sistema digestivo les permite digerir prácticamente cualquier cosa, pudiendo comer carnes que llevarían a otro animal directo a una terrible enfermedad e incluso a la muerte.



La importancia de las especies carroñeras es evidente para el medio ambiente, pues estos animales se encargan de eliminar desechos en muy poco tiempo y sin molestar a nadie.



