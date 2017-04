13 Reasons Why ha casuado mucha polémica

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hace unas semanas un adolescente transmitió su suicidio accidental en Facebook, en México, un joven entró a su salón y disparó contra sus compañeros y profesora. Hay casos registrados de chicas que se quitan la vida porque alguien en su escuela publicó fotos íntimas de ella, las llaman “zorras”. La nueva generación Z que sufre de ansiedad y depresión, sin que puedan comunicarlo, pues no saben qué es.



Este es el mundo que presenta la nueva serie de Netflix, 13 reasons why, una trama polémica que se ha vuelto un tema viral, que ha visto casi todo el mundo, pero que sobre todo, presenta una estructura temática a la que vale la pena poner atención.



Si tienes un hijo adolescente, un hermano o eres uno, mira algunas de las razones por las cuáles está generando tanta y tanta discusión.



1: ¿De qué va?



La historia aborda la historia que ocurre después de la muerte de Hannah Baker, una adolescente que se suicida debido a una serie de conflictos escolares que en la preparatoria a la que asiste. Para aclarar a sus amigos, enemigos y familiares las razones que la llevaron a este acto, deja grabadas cintas póstumas que deben ser dadas a conocer entre los “responsables” de su muerte.



2: Un mundo ¿imaginario?



La producción de Netflix está basada en el libro Thirteen Reasons Why, escrito por Jay Asher en 2007, pero fue adaptada para dar énfasis en la vida tecnológica que en aquel año aún no tenía los mismos rasgos que hoy. En el comienzo de la serie, la protagonista hace referencia a cómo las redes sociales y el internet jugaron un papel importante en los últimos años de su vida.



3: Algo está mal



Hannah nos adentra en un mundo de adolescentes donde cada uno tiene su propia historia, una construcción interesante de los personajes y lo que los orilló a ser una de las razones por las que la chica tomó la decisión de quitarse la vida. No es un secreto para nadie que los adolescentes pueden ser crueles, pero este es el extremo, lo peor ¡nadie lo nota!



4: La importancia de ayudar



Conforme descubrimos la serie podemos darnos cuenta que la idea del suicidio rondó por la cabeza de Hannah por varios meses, pero incluso cuando pidió ayuda o comenzó a dar señales de que algo estaba mal, fue minimizada e ignorada, hasta por los maestros de la escuela que debían notar, en varia ocasiones, que la chica estaba pidiendo ayuda.



5: ¿Los padres?



Si bien nadie es responsable como tal de un suicidio, es común que se culpe a los padres de que un adolescente tome esta decisión, en el caso de la serie, Hannah vive en una familia amorosa que la deja ser ella misma, pero están preocupados por una difícil situación económica que se traduce en no poner atención a su hija, hasta que fue muy tarde.



6: Con quién se relacionan los chicos de hoy



No es por ser alarmista, hay riesgos que se deben correr, pero en el caso de Hannah, el círculo de amigos con que se relaciona no son los más adecuados, pero el deseo de ser popular y hacerse notar llegan muy lejos, no existe la capacidad de poner un límite, cosa normal en un adolescente, pero que se convierte en un eterno deseo de venganza.



7: El debate sobre la salud mental



Para nadie es un secreto, cada vez es más común que los jóvenes sufren de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión y sí, también son enfermedades y también matan. La construcción de la juventud es cada vez más heterogénea, pero los estereotipos, la discriminación y la apatía pueden convertirse rápidamente en la escena de un crimen. Es importante hablar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ellos no tienen la misma forma de demostrar la depresión, pero sabremos que algo no está bien.



8: La sexualidad adolescente



Otro de los temas recurrentes es la sexualidad de los chicos de la serie y cómo esta puede convertirse en un acto de culpabilidad y en el peor de los casos, de violencia. Hay escenas fuertes de violación que deben verse con discreción, pero que relatan a lo que se enfrenta una víctima de un crimen sexual y por qué es importante denunciarlo, no minimizarlo o creer que es normal o que una persona puede olvidarlo.



9: Bullying



Hace unos años esta palabra era muy conocida, de pronto se olvidó el furor, pero hay que recordar que existe, es un problema y es real. Todos nos hemos enfrentado a él en las dos caras de a moneda y debemos entender lo riesgoso que puede ser para alguien sufrir las consecuencias de cada acto. Sé más amable, con todos, no sabes lo que cada uno trae de fondo.



10: ¿Una glorificación del suicidio?



Para muchos expertos la serie es polémica porque hace ver banales los problemas de salud mental y representa al suicidio como una venganza que no dejará vivir en paz a nadie de los involucrados en la vida de la protagonista, sin embargo, otros especialistas creen que la trama es valiente y narra hechos que no podemos negarnos a ver. Lo que es claro es que hay un mensaje, algo sucede con nuestra generación y hay que hablar de ello.