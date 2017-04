CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de América Latina y España.



ARGENTINA

1.- "La máscara del Troll" - El Rubius

2.- "Por trece razones" - Jay Asher

3.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “Los padecientes” - Gabriel Rolón

6.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

7.- “El predador” - Wilbur Smith

8.- “Esperando a Mister Bojangles” - Olivier Bourdeaut

9.- "La pareja de al lado" - Shari Lapena

10.- “Solo nosotros dos” - Nicholas Sparks

(Fuente: Librerías Cúspide)





CHILE

1.- “Por una Rosa” - Laura Gallego, Benito Taibo, Javier Ruescas

2.- “Alejandro Guiller. De cara al país” - Raúl Sohr

3.- “La guerra interior” - Jorge Baradit

4.- “La dama de cristal” - Lita Donoso

5.- “La ninfa de porcelana” - Isabel Allende

6.- “Súper Ninja Kururo” - Marko Torres

7.- “Las siete hermanas” - Lucinda Riley

8.- “Sissi, emperatriz occidental” - Allison Pataki

9.- “Lenin y el totalitarismo” - Mauricio Rojas

10.- “Hasta que puedas quererte solo” - Pablo Ramos

(Fuente: www.megustaleer.cl)





COLOMBIA



1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.-“El amor en los tiempo del cólera” - Gabriel García Márquez

5.- "El hombre que amaba a los perros" - Leonardo Padura

6.- “La forma de las ruinas” - Juan Vásquez

7.-"Personas desconocidas" - John Katzenbach

8.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

9.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

10.- “El arquitecto del universo” - Elif Shafak

(Fuente: Librería Nacional)





ESPAÑA





1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

3.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinoza

4.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

7.- “Todo esto te daré” - Dolores Redondo

8.- "Las ventanas del cielo" - Gonzalo Giner

9.- “El silencio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

10.- “Como fuego en el hielo” - Luz Gabás

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)



1.- "The Fix" - David Baldacci

2.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

3.- "Fast and Loose" - Stuart Woods

4.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

5.- "One Perfect Lie" - Lisa Scottoline

6.- "Two from the Heart" - James Patterson y otros

7.- "The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

8.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

9.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

10.- "The Stars are Fire" - Anita Shreve

(Fuente: Publishers Weekly)



MEXICO



1.- "Porno" - Irvine Welsh

2.- "Después de las 11:11" - Ricardo Talavera

3.- "Carlota: la emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli

4.- "Herejes" - Leonardo Padura

5.- "El monstruo pentápodo" - Liliana Blum

6.- "Hambriento" - Nach

7.- "La hora ciega" - Juvenal Acosta

8.- "El cazador de tatuajes" - Juvenal Acosta

9.- "Terciopelo violento" - Juvenal Acosta

10.- "Cuentos" - Edgar Allan Poe

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY



1.- “Aunque ella esté” - Cecilia Curbelo

2.- "Wigetta en el planeta Mimisiku" - Willyrex y Vegetta777

3.- “La obsesión” - Nora Roberts

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

6.- “Legado mortal” - Mary Higgins Clark

7.- “Solo nosotros dos” – Nicholas Sparks

8.- "Wigetta en las dinolimpíadas" - Willyrex y Vegetta777

9.- "Mejor callar" - Diego Fischer

10.- "El predador" - Wilbur Smith

(Fuente: Librerías Bookshop)