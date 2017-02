Consejos para cuidar el estómago de tu perro

(Tomada de la Red)

Los malestares estomacales son una de las principales causas de consulta veterinaria. Dicha situación es uno de los signos o síntomas que indican la probable presencia de una gastroenteritis infecciosa en nuestro perro.



Las gastroenteritis infecciosas afectan a los canes de todas las edades y razas, no hay ninguna que sea absolutamente resistente. Sin embargo, la raza pastor alemán y bóxer parecen estar un poco más predispuestos.



Se entiende por este padecimiento como la alteración del funcionamiento normal del proceso digestivo originado por una inflamación de la membrana interna del mismo causada por virus, bacterias o parásitos. Pero no todas las diarreas son de origen infeccioso, también pueden ser originadas por el consumo de alimentos en descomposición, dietas inadecuadas, ingestión de cuerpos extraños, alteración de la flora intestinal por la administración de algunos medicamentos, enfermedades metabólicas, pancreatitis, entre otras causas.



DIAGNÓSTICO



El diagnóstico requiere de un examen clínico completo, el cual incluye el análisis de una muestra de materia fecal del animal y pruebas de sangre. De igual manera podría estar indicado realizar pruebas de imaginología, como rayos x o ecografía, para descartar la existencia de cuerpos extraños o masas obstructivas.



El ayuno por 24 horas, acompañado por la administración venosa de sueros y electrolitos podría ayudar a recuperar la mucosa intestinal. Mientras el can se recupera puede ser mucho más conveniente administrarle dietas blandas a base de carnes blancas como el pollo o pavo.





¿CÓMO PREVENIR?



Es muy importante evitar las gastroenteritis infecciosas en los perros, sus consecuencias podrían llegar a ser fatales. La página web 4 Patas te brinda algunos tips que serán de gran ayuda.





Los cachorros deben iniciar de manera oportuna con los calendarios de vacunación y desparasitación; estos no deben modificarse o aplazarse. Es clave aplicar las vacunas a los animales adultos; ellos también son altamente vulnerables.

Evita que tu cachorro acuda a sitios donde puedan tener contacto con otros animales o espacios donde se encuentre materia fecal o secreciones de otros individuos de su misma especie.

La alimentación balanceada ayuda a fortalecer el sistema inmunitario del canino, o sea que sus defensas podrían contrastar cualquier contacto con agentes que pongan en riesgo su salud.

Mantener agua disponible, en buena cantidad y adecuada calidad puede evitar que se deshidraten nuestros animales de compañía.

Un examen periódico realizado por profesionales de la salud animal pueden ayudar a detectar en fases iniciales los trastornos y tratarlos oportunamente.



