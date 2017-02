Conoce cómo prevenir el cáncer en perros

(Tomada de la Red)

Al igual que en humanos, la predisposición al cáncer se puede heredar.La detección temprana del cáncer en perros es la clave, por lo que siempre debe ponerse en contacto con su veterinario si encuentra una nueva masa o inflamación en su perro.



Los perros son susceptibles a los mismos tipos de cáncer que los humanos, pero con la diferencia de que, en los peludos, los tumores pueden diseminarse más rápidamente. Los siguientes son los tipos más frecuentes:



Linfomas: es el más común. Son tumores en los ganglios linfáticos y pueden extenderse al hígado y al bazo.



Cáncer de piel: los mastocitomas son la forma más común de cáncer de piel. Su presentación se acompaña de úlceras y lesiones en la piel. Inicia como una masa firme en el pecho, la boca o las patas del perro.



Tumores mamarios: quizás, el 50 % de los tumores en hembras se presenta en las glándulas mamarias. En caninos es tres veces más frecuente que en los humanos. La no esterilización, dietas hiperproteicas y sobrepeso, son factores predisponentes para este tipo de cáncer.



Cáncer de huesos: el osteosarcoma es un cáncer común. Típicamente afecta canes de edad avanzada y de razas grandes. Es quizás uno de los más agresivos.



Tumor venéreo transmisible: se transmite por lamido, olfato y coito en perros. Afecta la mucosa de los órganos sexuales. Se caracteriza por su olor desagradable y masas visibles parecidas a una coliflor.



Un factor genético



Al igual que en humanos, la predisposición al cáncer se puede heredar. Es por eso que existen ciertas razas con mayor tendencia a sufrirlo. Por ejemplo, el pastor alemán, el pointer y el springer spaniel son las razas con mayor probabilidad de sufrir tumores mamarios. El bóxer, golden retriever, french poodle y bernés de la montaña, figuran entre las razas que reportan con más frecuencia enfermedades cancerígenas.



Esta probabilidad se incrementa cuando los peludos son hijos de hermanos o cuando su círculo genético es muy cerrado. Por el contrario, los perros mestizos o criollos, por tener un pool genético más amplio, tienen un menor riesgo de sufrir de cáncer.





No todo tumor es maligno



Un tumor es el crecimiento incontrolado de células en alguna parte del cuerpo. Esto puede ocasionar enfermedad dependiendo de su malignidad y del órgano donde se aloje. Algunos tumores, que se describen como benignos, no se diseminan por el cuerpo y pueden ser removidos fácilmente. Otros, lamentablemente, son malignos y se multiplican rápidamente en los diferentes órganos. En este último caso, el tiempo es el peor enemigo.



Consejos para prevenir el cáncer en tu perro



No es nada fácil prevenir el cáncer en tu mascota, pero sí existen algunas claves para disminuir su presentación.



La mejor decisión que puedes tomar es esterilizar a tu perro. En hembras, por ejemplo, la esterilización antes de su primer celo reduce la probabilidad de desarrollar cáncer mamario debido un menor efecto de las hormonas reproductivas. La esterilización supone, además, que tu peludo no va a tener contacto sexual con ningún perro y así estará exento de sufrir un tumor venéreo transmisible.



La profilaxis dental y la revisión veterinaria periódica es otra buena medida para disminuir la presentación de cáncer.



En el momento de adquirir un perro, aún más si deseas que sea de pedigrí, puedes revisar con el criador si se han presentado casos de cáncer en sus familiares. Recuerda que si prefieres un peludo criollo, las probabilidades de cáncer se reducen al mínimo.



Fuente:http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2016-12-26-mascotas-conoce-como-prevenir-el-cancer-en-perros