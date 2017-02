Cortes de cabello según tu rostro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No puedes elegir el corte de cabello ideal con base en gustos y tendencias de temporada. Antes de dirigirte a la estética, es importante que te veas en un espejo, te quites todo el cabello de la cara, y compares la forma de tu rostro con una figura geométrica. ¿Es redondo? ¿Ovalado? ¿Cuadrado? Ya con eso tienes para elegir el corte de cabello correcto.



Redonda



Las chicas con rostro redondo necesitan un peinado que, en lugar de enfatizar la redondez de su cara, pueda alongarla. El cabello largo es la mejor opción, pero si se te hace muy complicado, es importante que tengas el cabello mínimo a la altura de la quijada. De igual manera, las capas desalineadas son una buena alternativa, aunque no pueden ser cortas. El único fleco que puedes llevar es el que tiene forma en diagonal, de otra forma, tu rostro se verá aún más redondo.

Tienes que evitar, por completo, los cortes pequeños y los flecos horizontales. De igual manera, la colita de caballo porque resaltará la forma de tu rostro.



Cuadrada



Tienes una quijada firme y la línea del cabello seguramente es vertical. A ti te convienen los peinados largos para suavizar las esquinas de tu rostro. Los flecos de cortina también son una excelente opción, siempre y cuando no se alineen. También puedes buscar un estilo que le agregue peso a tu corona o suavizar la quijada con un fleco largo o capas que empiecen a la altura de la quijada.



En tu caso, es importante que evites peinados cortos ya que enfatizan las líneas de tu rostro.



Ovalada



Tú ni siquiera deberías entrar a esta nota, has sido dotada con el rostro más perfecto que existe. Si realmente tienes una cara ovalada, ¡puedes experimentar todo lo que quieras! No hay peinado que te quede mal y, de hecho, la longitud que elijas, sin importar cual sea, se te verá increíble. Aún así, te recomendamos los flecos porque se ven increíbles en rostros ovalados. De igual manera, puedes aprovechar las capas pesadas y los estilos cortos estilo ‘bob’ o ‘pixie’.



Corazón



Si tienes cabello ondulado y rostro de corazón, disminuye las ondas al final del cabello para que no se vea muy saturado. Un rostro de corazón se ve bien con ondas o chinos. También le quedan perfectamente los estilos cortos como el ‘pixie’ siempre y cuando las capas inicien a la altura de la quijada.

Evita estilos largos que no enmarquen tu rostro y estilos que le brinden amplitud a tu frente o acentúen tu pequeña barbilla.



Diamante



Afortunadamente también te quedan muchísimo estilos, pero aún así debes tener cuidado con los peinados cortos. Si tu cabello es lacio, las capas deben estar a la altura de la quijada. Si tu cabello es chino, la longitud no importa.



Para la forma de tu rostro, es importante que evites muchas capas y mucho volumen. En la mayoría de los casos, los peinados cortos no se te verán bien ya que te harán lucir una cara más redonda, pero aún así te animamos a experimentar.