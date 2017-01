7 razas de gatos que no crecen

(Tomada de la Red)

Sin duda los gatos son parte fundamental de nuestras vidas, tienen características que los hacen únicos, siendo alegres, carismáticos y cariñosos. Pero existen linajes de gatos que no crecen y que los hacen más atractivos. Muchas veces el lugar donde tienes a tu mascota puede ser un lugar muy reducido, lo que hace a estas razas ideales, aunque existen muy pocos tipos de gatos que no crecen. Si buscas saber más de estos mininos, no dejes de leer esta nota.





Singapura

Los gatos singapura, son considerados los más pequeños del mundo. Si bien son notoriamente uno de los gatos que no crecen, es un animal musculoso y fuerte. Entre las características físicas destacan por su pelo muy corto, y de toque muy suave. Sus ojos son verdes o de color ámbar. El destacado pelo que ya mencionábamos, suele ser de color beige o marrón, más conocidos como sepia agutí o marrón marcado.



Rusty gato manchado

La raza de gatos rusty, o más bien conocida como gato manchado, es otro tipo de aquellos mininos que no crecen. El rusty mide desde los 35 a 43 cm desde su cabeza a la cola, y puede pesar tan solo 1,5 kg, incluso llegando a tener un peso de 1 kg. Todas estas características lo distinguen como un gato muy pequeño, y debía estar indudablemente en este listado.



Minskin

Un gato activo y juguetón es una de las cosas por las cuales este gato se distingue. Pequeño de piernas cortas, tiene pelos muy pequeños, y piel muy suave. Es más robusto, pero pequeño que otras razas de gatos.



Munchkin



Esta raza de gatos va de tamaño pequeño a mediano, pudiendo pesar de 2 a 4 kg. Destaca por sus patas cortas, pero lo que no le impide ser un gato juguetón y que le encanta correr. La raza munchkin se caracteriza por tener las patas cortas debido a una mutación natural. Es considerado como un gato juguetón, y al cual le encanta correr.



Devon Rex

Sin duda el Devon Rex no podía dejar de estar en la lista de las razas de gatos que no crecen, ya que con un peso de solo 3 a 4 kg en su etapa de máximo desarrollo. Cuenta con un pelo corto y rizado, grandes ojos y orejas. Ideal para estar un lugar donde el espacio no sea mucho.



Lambkin

Nacida del cruce de la raza que mencionábamos anteriormente y el Rex Selkirk, surge un gato con pelaje similar a un cordero, de patas pequeñas como el Devon Rex. Es considerado una de las razas pequeñas, y sé caracterizada por ser de esos felinos cariñosos, amables y muy adorables.



Skookum

Linaje creado en 1990, nace de la cruza del munchkin con los gatos LaPerm. Tiene patas cortas, un cabello rizado y es un minino deportivo, muy activo, ya que le gusta saltar y escalar.





El anterior listado describía las razas de los gatos que no crecen, ideales para lugares pequeños. Además, supiste las características de todos estos, lo que los hacen adorables, e infaltables en nuestras vidas.



