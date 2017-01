Accidentes espaciales que terminaron en tragedia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los accidentes suceden y, por más que queramos, a veces no podemos hacer nada por evitarlos. Algunos suelen ser más fuertes que otros, pero cuando se trata de fallas en misiones espaciales, los resultados suelen ser trágicos.



Si hablamos del espacio, varias misiones se han realizado a fin de producir avances científicos que nos ayuden a comprender un poco mas a nuestro Sistema Solar y sus alrededores. Sin embargo, muchas personas han dejado su vida en estos largos viajes y han pasado a la historia como héroes .



Nunca se sabe y en un instante, una falla mecánica en los transbordadores, un incendio o un desperfecto puede desencadenar una verdadera tragedia.



Hace exactamente 50 años, el 27 de enero de 1967, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chafee esperaban el lanzamiento de la cápsula Apollo, cuando un incendio terminó con la vida de los tres integrantes de la misión.



Es por eso que en De10.mx recopilamos 10 de las misiones espaciales que terminaron en desastre.



1. Apollo 1



La nave sería lanzada el 27 de febrero de 1967, pero un mes antes se realizó una prueba de despegue que cobró la vida de la tripulación, conformada por Grisson, White y Chafee. Un cortocircuito en un cable mal aislado provocó un incendio que se extendió muy rápidamente, y mató a los astronautas por asfixia en tan solo 17 segundos. Sus últimas palabras fueron: “¡Fuego en la cabina!".



2. Soyuz 1



A pesar de que se habían realizado pruebas no tripuladas, este vehículo soviético no se salvó del fracaso. Se trató del primer vuelo tripulado de la nueva serie de naves espaciales de la URSS, que se lanzó el 23 de abril de 1967. La nave falló después de alcanzar la órbita; el sistema de orientación se rompió y Vladímir Mijáilovich Komarov, el único tripulante logró llevar la nave hasta una trayectoria de aterrizaje, pero cuando estaba a una altura de 7 kilómetros, los paracaídas fallaron y se impactó contra la tierra.



3. Soyuz 11



Fue lanzada el 6 de junio de 1971 y rompió récord de permanencia en el espacio. La nave, tripulada por Georgui Dobrovolski, Viktor Patsayev y Vladislav Vólkov, se acopló a la estación orbital Salyut. Se mantuvo 23 días en órbita y luego emprendió su viaje de regreso a la Tierra. La nave aterrizó en Kazajistán, pero los astronautas fueron hallados sin vida. La investigación reveló que habían fallecido por asfixia debido a un escape de aire en la cápsula.



4. Transbordador Espacial Challenger



El 28 de enero de 1986, el Challenger explotó 73 segundos después de su lanzamiento. La nave se desintegró completamente en el océano Atlántico, con su tripulación de 7 astronautas: Francis Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnik y Christa Corrigan McAuliffe. Al menos tres de ellos permanecieron conscientes tras la explosión y el resto perdió el conocimiento por la falta de oxígeno. Sin embargo, hubiera sido imposible que alguno lograra sobrevivir cuando la cápsula del transbordador impactó contra el agua.



5. Columbia



A 17 años de la tragedia del Challenger, el programa Shuttle sufrió otro golpe fatal. El 1 de febrero de 2003, el transbordador Columbia falló al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, en pleno regreso de su misión. El desprendimiento de un pedazo del aislante térmico durante el despegue fue la causa del accidente, ya que al venir de regreso, el aire caliente entró a la nave y acabó por desintegrarla. Los astronautas que murieron son: Rick Husband, William McCool, Michael P. Anderson, Ilan Ramon, Kalpana Chawla, David McDowell Brown y Laurel Clark.



6. Proton-M



El 2 de Julio del 2013 el cohete ruso Proton-M explotó poco después de despegar. Llevaba consigo tres satélites muy costosos que debía ubicar en órbita. A pesar de la magnitud del accidente, este desastre no causó muertes ni heridos, solamente daños materiales.



7. Vostok 2M



La serie de cohetes espaciales soviéticos sufrió un desperfecto el 18 de marzo de 1980. Mientras le ponían combustible en la plataforma de lanzamiento, en el centro espacial Plesetsk, la nave explotó y mató a 50 personas. Una investigación reveló que la sustitución de los filtros de peróxido de hidrógeno hecho a base de plomo, por unos de estaño, provocó la explosión.



8. Titan 4A



El 12 de Agosto de 1998 la misión Titan 4A, que debía poner un costoso satélite en órbita, explotó solamente unos segundos después del despegue. Se estima que ha sido uno de los accidentes más costosos en la historia de los viajes espaciales, con una suma cercana a los mil millones de dólares. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas.



9. Ariane 5



El 4 de junio de 1996, un cohete Ariane 5, sin nombre, explotó tan solo 40 segundos después de despegar de la base espacial de Guyana Francesa. La destrucción se debió a una falla en el software del sistema de control. El programa enloqueció por exceso de información y transmitió datos erróneos al ordenador central, que a su vez dio la orden de corregir una desviación que no existía y colocó al cohete en una trayectoria imposible. Este accidente costó 500 millones de dólares.



10. Vanguard TV3



El primer intento por colocar un satélite en órbita fue un fracaso. El 6 de diciembre de 1957, tan sólo dos segundos después de haber salido de la plataforma de Lanzamiento en Cabo Cañaveral, el cohete perdió empuje y comenzó a caer, acompañado de la ruptura y explosión de los depósitos de combustible. A pesar de la destrucción del cohete, el satélite fue propulsado, aunque los daños impidieran que se volviera a usar, estaba en optimas condiciones.



FUENTE: http://de10.com.mx/cultura-digital/2017/01/27/10-accidentes-espaciales-que-terminaron-en-tragedia