Crean nacimiento más 'hipster' de 2016

(Tomada de la Red)

La Navidad es un fenómeno que no se suele actualizar. El mismo abeto artificial se puede utilizar durante generaciones, al igual que las luces decorativas y el portal de belén que tan concienzudamente colocaba tu abuela en el salón.Sin embargo, desde la compañía Modern Nativity no están dispuestos a dejar la Navidad como algo del pasado. Sus responsables se han hecho la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría si Jesús hubiera nacido en 2016? Y se han dispuesto a contestarla a través de su propio pesebre.El Hipter Nativity Set, como lo han denominado, se compone por nueve figuras de lo más actuales. San José (o Joseph) se hace un selfie con el bebé y con su novia, María, que pone morritos mientras muestra un signo hippy con la mano derecha y sujeta un vaso de starbucks con la izquierda.A su vez, la vaca “100% orgánica” espera fuera, junto al pastor que está chateando por el Smartphone con los casos puestos y la oveja que lleva sus mejores atuendos navideños. Al otro lado, los reyes magos esperan en sus segways con cajas de Amazon en las que imaginamos que no seguirán llevando oro, incienso y mirra.“Todo empezó como una especie de broma mientras tomábamos cervezas hace seis meses. Decidimos seguir adelante y ha funcionado bien”, explica Casey para Usa Today.Aunque salieron a la venta en noviembre, en poco más de un mes se han agotado las 5.000 unidades que produjeron. Todas ellas por un precio de 130 dólares. El 20% de las compras, según destaca Casey, provienen de fuera de Estados Unidos.“Corey y yo crecimos con un sentimiento profundamente cristiano. Fuimos a escuelas cristianas, por lo que nuestra intención no es denigrar a la religión en ningún momento. Más bien, es una burla hacia nuestra generación”, explica el autor.Pese a haber recibido críticas por parte de sectores conservadores, los ataques han sido pocos en comparación a las buenas palabras que han oído sobre su idea.En el belén de Modern Nativity hay sitio para los elementos más básicos del portal, pero todavía quedan otros pendientes de adaptación. “El ángel es una pieza que no hemos podido poner. Tratábamos de encontrar la forma de hacer una especie de drone que sobrevolara el portal, pero fue demasiado difícil. Seguramente lo incluyamos en las versiones próximas”, explican.Por el momento, su idea es hacer crecer la marca con diferentes tipos de pesebres.“Quizás probemos con un Belén sureño, uno del gueto, un Belén zombie… creemos que es el camino que debemos tomar”.

Hipster Nativity Set from Allison Baker on Vimeo.