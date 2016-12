Cómo engaña cada signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque existan muchos factores que podrían contribuir a una infidelidad, si te gusta esto de la astrología, podrás notar que tu signo del zodiaco podría ser uno de esos factores. Y sé que con el tema de la infidelidad no se juega, pero si crees que tu signo influye en tu personalidad y futuro, ¡cuidado!



Aries: Eres súper competitiva, así que si tu pareja ha dejado de demostrarte que le atraes, tu vida amorosa podría convertirse en Los Juegos del Hambre. Y no me refiero al hecho de que muchos morirían, sino que te encantaría la idea de que 2 hombres pelearan por ti. Cuidado con eso.



Tauro: Se te conoce por ser terca y leal, así que cuando te casas, te casas por vida. Aún así, una vez que te sientas poco valorada (o amada), empezarás a buscar la atención de alguien más.



Géminis: Tú ya sabes que te es difícil concéntrate y te aburres fácilmente, así que eres propensa a buscar más de una relación que lo que tu pareja pueda ofrecer. Y si tu galán no satisface tus necesidades verbales y culturales, es inevitable que quieras buscar algo más.



Cáncer: Eres una fuente de emociones y buscas la estabilidad ante todo, así que eres el signo que tiene menores probabilidades de engañar a su pareja. Sin embargo, el amor puede marchitarse y tienes TAN buen corazón, que te costará mucho trabajo decirlo. ¿Será más fácil engañarlo que decirle lo que sientes?



Leo: Tú tienes que sentirte como una estrella en cada película y escenario, y a menos que tu pareja no te dé esa atención que requieras, la buscarás en otro lugar. Si no te tratan como te mereces, te será fácil encontrarlo en alguien más, y lo peor de todo es que no te sentirás muy arrepentida por ello.



Virgo: A ti te preocupan los problemas que todavía ni siquiera existen, así que la mera idea de engañar a tu pareja te estresará por completo. Sin embargo, si tu galán no cumple con tus expectativas perfeccionistas, te verás tentada de buscar a alguien más.



Libra: Eres tan coqueta y caliente que tiene sentido que engañes a tu pareja, pero también le das valor al romance y al amor, así que posiblemente siempre te sientas entre la espada y la pared. Pero si te atreves a cometer una infidelidad, seguramente sería emocional.



Escorpio: Si todavía no has encontrado el elegido, te encantará salir y salir con una gran variedad de muchachos. Eres seductora y encantadora, así que no se te complica atraer la atención del género masculino. Y una vez que encuentres a alguien que te encanta, nunca dejarás de atraer a los hombres.



Capricornio: Eres leal y confiable, así como una mejor amiga. En cuanto al amor… realmente no te interesa mucho encontrarlo. Por otra parte también eres muy ambiciosa, así que siempre pondrás tu carrera y tus intereses sobre los demás, incluso tu familia.



Acuario: Es casi imposible que un acuario cometa una infidelidad. Pero si lo hace, será porque hiciste una conexión emocional muy profunda con alguien más. Aún así no dejarás que vaya muy lejos hasta tomar una decisión definitiva.



Piscis: El signo piscis es empático y se guía por sus emociones, así que no engañará a su pareja a menos que trate de huir de esa mala relación. Y aunque te atrevas a hacerlo, siempre te sentirás arrepentida.