(Tomada de la Red)

La Unidad de Datos de El Diario de Hoy presenta el especial: Las mascotas de los salvadoreños. Gracias a la interacción de los usuarios de elsalvador.com y los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, se identificaron historias que reflejan la estrecha relación que los salvadoreños tienen con sus mascotas. El contenido se divide en cuatro segmentos.



El primer segmento está dedicado a los animales importados y exportados desde El Salvador, este se basa en datos solicitados a la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería en septiembre de este año. Estos incluyen las edades de los animales, la raza, la especie, el motivo de salida o entrada al país (turismo, residencia, exposición) y el número de animales por especie. Esto permitió sacar los ranking de las razas de animales más importadas y exportadas; los países a donde más viajan por turismo o residencia y los países desde donde vienen.Así se identificaron casos como el de un yorkshire terrier que viajó a Las Bahamas por turismo y tres rottweiler que fueron exportados a Guatemala para fines de reproducción.



A QUÉ PAÍSES VIAJAN LAS MASCOTAS DE LOS SALVADOREÑOS



El segundo segmento se dedica a las mascotas que, aunque no hacen turismo en otros países, se les da un lugar especial en los hogares de los salvadoreños. Para ello, en octubre de este año, elsalvador.com lanzó la campaña digital: “Queremos conocer a tu mascota” donde invitamos a los salvadoreños a compartir la fotografía de sus mascotas, la raza, la edad y el municipio donde viven. Más de 2,000 mil usuarios compartieron las fotografías de sus mascotas, esto para nosotros son 2 mil historias que valdría la pena contar. Historias donde perros, gatos y otros animales son los protagonistas. A raíz de esta campaña se construyó el “Mapa de las mascotas”, en el que cada fotografía publicada en nuestro sitio, junto con la información sobre el municipio donde vive la mascota, se puede encontrar en el especial web.



Para compilar esta información se usó la herramienta Graph Api con la que se analizaron las interacciones de los usuarios de elsalvador.com con las publicaciones de la campaña en redes sociales.



Uno de los hallazgos más importantes es que la Unidad de Datos construyó una base de datos sobre las mascotas de los salvadoreños con las publicaciones que los usuarios hicieron en el sitio. Cada fotografía y datos de las mascotas fueron georeferenciados por municipio y visualizados con Google Maps.



OSO, EL PERRO HÉROE DE LA POLICÍA



El 71% de las interacciones de los usuarios fue a través de teléfonos Android, mientras que el resto fue por IPhone. La publicación que más interacciones alcanzó fue la de Mofly, una cachorra que vive en San Vicente. Otra historia con un dato curioso fue la vida de Mimi, una gata a la que le encanta bañarse.



En El Salvador también hay animales reconocidos por sus actos heroicos, a los que se dedica el tercer segmento del especial. En la Unidad Canina de la Policía hay 31 perros operativos reconocidos por sus destrezas para la búsqueda de droga y dinero. Ellos son los héroes para la Policía en la lucha contra el narcotráfico. Un can de estos no tarda ni un minuto en encontrar droga.



Quizá no todos recuerden a Oso, el perro que impidió el ataque contra dos policías hace dos años. En este segmento, mostraremos qué ha sido de él.



Los refugios que velan por el bienestar de los animales abandonados, enfermos o maltratados también tienen su espacio en este especial.



Fuente:http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422662/las-mascotas-de-los-salvadorenos/