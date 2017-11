El lado oscuro de tu signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A todos nos encanta saber lo que nos depara el futuro. Y aunque nunca podremos saberlo a ciencia exacta, la verdad es que los horóscopos y los signos del zodiaco han probado su utilidad y su increíble entretenimiento. Pero ya basta con lo lindo, lo ‘nice’ y lo sexy de tu futuro zodiacal, ¿qué te parece conocer tu lado oscuro?



Aries: El Aries tiende a demandar cosas impulsivamente, y de hecho podría ser el signo del zodiaco más impulsivo de todos. Si una idea no es suya, no le importa lo demás y suele actuar de manera inmadura cuando no se sale con la suya. ¿Berrinchudo? ¡Qué si no!



Tauro: Tauro es posesivo, materialista y a veces muy superficial. A veces necesita clases de modales y no sabe (ni quiere) aprender a compartir. Por si fuera poco también es terco y flojo. Su cuarto casi siempre es un desastre y ni hablar de su higiene personal.



Géminis: El géminis podría decirse que es bipolar… ya sabes, por sus tantas personalidades y demás. Es un verdadero estuche de monerías, porque realmente no sabes qué actitud tendrá el día de hoy, ni de qué humor llegará el día después. Tiene muchos intereses y talentos, así que se cree mucho y es bastante vanidoso.



Cáncer: El cáncer es el cangrejo por algo. Tiene un sentido del humor muy negro, un temperamento de los mil demonios y casi NUNCA sale de su zona de confort. Y por si fuera poco, nada más le dices algo ¡y se ofende! Son extremadamente sensibles… y a veces no en el buen sentido. (Perdón cáncer ¬¬)



Leo: El leo es encantador y amable, pero a veces se encantan y se aman demasiado. Piden mucha atención y casi siempre son el alma de la fiesta, pero sólo porque hacen de todo para ser el centro de atención. Para los Leo, el sol no es el centro de la tierra, sino ellos.



Virgo: Sé cuidadosa con los virgo, tienden a juzgar demasiado a las personas y son súper criticones. Además son perfeccionistas, así que chismosean ¡hasta morir! Y no es que crean que ellos son perfectos, sino que más bien prefieren hacer menos a los demás para sentirse mejor.



Libra: El libra es increíblemente molesto porque no SABE tomar decisiones. Se pasa años y años para estudiar y a la mera hora no sabe qué hacer en un examen. Es nervioso, algo perfeccionista y súper detallista. Créeme, salir de compras con un libra es lo peor.



Scorpio: No hay mayor furia que la de un scorpio. Son apasionados, pero también saben manipular y pelear con fuego. Para ellos, su estado de ánimo es su fuerza y debilidad. Mientras que pueden ser increíblemente perseverantes, también se enojan por cualquier cosita y lo hacen de manera magna. Lo peor que puede haber es una mamá enojada… y escorpio o.o



Sagitario: Los sagitario son directos y honestos. Y estas son cualidades bien apreciadas, pero en el caso de los sagitario, pueden ser algo caóticas. No tienen mucho tacto, así que lastiman a las personas y lo peor es que no saben pedir perdón ni aceptar sus errores.



Capricornio: Los capricornio son mega controladores. Usan a las personas para su propio beneficio y al final del día no saben agradecerlo. Se rodean en un ambiente negativo y también son súper chismosos.



Acuario: El acuario se cree listo, lógico y piensa que puede poner a los demás debajo de él. Pasa más tiempo de lo que necesita en pensar en sí mismo y sólo tiene un par de amistades sinceras. Dado que es increíblemente egoísta y vanidoso, nunca acepta el consejo de los demás.



Piscis: El piscis no puede orientarse en nada. Son distraídos y bastante inocentes. Esto parece una cualidad de su personalidad, pero también puede ocasionarle varios problemas.