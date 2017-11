Los restaurantes más impactantes del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al viajar, lo más sorprendente es conocer los lugares emblemáticos del territorio, su cultura, las tradiciones y por supuesto, su comida. Nos han dicho que la comida realmente rica en un pueblito es en los mercados. Sin embargo, existen otras opciones y son lugares mágicos, literalmente.



En esta pequeña lista, te nombraremos algunos de los más increíbles alrededor del mundo.



1. Le Jules Verne (Paris).

La ciudad del amor es la que arranca este listado. Este hermoso lugar se encuentra en el segundo piso de la famosa Torre Eiffel.



La cocina de Le Jules Verne, propone una cocina contemporánea, realizada a patrir de una rigurosa selección de productos de sus regiones y refleja la excelencia tan apreciada por Alain Duccasse.



El diseño del restaurante es realizado por Patrick Jouin, e invita a soñar y transportarse a otro mundo en este lugar.



Para esta navidad, el restaurante Le Jules Verne, prepara una experiencia inolvidable con la vista más impresionante de Paris, con un menú creado especialmente para la ocasión junto con un delicioso vino.



Esta cena cuesta 290 euros y 390 por persona con maridaje de comida y vino.



El menú para dicha fecha será:

Consomé de langostino, trufa negra, foie gras de pato cocido en cocotte, condimento de calabaza, escalope de mar chamuscado, crema de lechuga delicada, rodaballo al vapor, caviar de oro, pollo al estilo demi-deuil alimentado con maíz, brie trufada hecha en granja de Meaux, citricos contemporanéos vacherin y delicia de chocolate, coco, helado de ron con pasas de uva.



2. Ithaa Undesea Restaurant.

Este hermoso restaurante se ubica en el Hilton Conrad en las Maldivas, a cinco metros debajo del nivel del mar. Comer es una delicia pues lo haces mientras estás rodeado de vistas panorámicas del océano y la vida marina.



Las paredes te permiten ver a 270 grados del mar, y es denominado como “el restaurante más hermoso del mundo” por el New York Daily News 2014. El menú está compuesto por numerosos y refinados platos. Sirve cocina europea en un menú jo de seis platos.



El restaurante permite la entrada a niños sólo en el almuerzo, en la cena no.



Algunos de platillos que se ofrecen son: Langosta de mantequilla escalfado y ensalada de melocotón blanco, servido con rodajas de atún seco, calamar tinta miso-dashi consommé servido con tofu crugiente y bolas de pescado con arroz, ostra fresca, sous vide bresse pollo servido con risotto de champiñones y pastel de queso asado con miel servido con leche de almendra y gel de tomillo y espuma de panal.



3. El Chapulín.

Ubicado en Polanco, la Ciudad de México; es un lugar inspirado en la historia de nuestro país. La arquitectura está fusionada con el barro negro de Oaxaca con detalles virreinales. Se trata de una mezcla con elementos de la cultura popular con jaulas colgantes.



En la mesa se fusiona con cerveza artesanal de la casa. En la cocina, conceptos prehispánicos con interpretaciones contemporáneas. La variedad entre lo que puedes elegir es pescados, mariscos y carnes. Algo de lo que se ofrece son: tiradito de pescado, sopa fría de aguacate, trucha tuci, jabalí con pipían, buñuelo con mousse de quesillo con almendras.



4. Fangweng.

Ubicado en China y en el corazón de un acantilado, es un restaurante que ofrece comedores literalmente suspendidos sobre el vacío y unidos por un camino de tablones a 30 metros de longitud. Parte de los comedores cuelga de la cueva, donde se colocan algunas mesas de comedor.



5. The View Lounge.

Situado en San Francisco, California. Este restaurante se encuentra en un momento moderno e intemporal, donde se pueden degustar una variedad y colección única de vinos de California y cócteles exclusivos acompañados de platos pequeños de inspiración local.



Con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y un ambiente único que cambia con los deseos de los clientes. El menú varia de acuerdo a su clientela, algo de lo que puedes consumir es papas de la casa, chessecake ricotta, bloody mary prawns, alitas bbq con mozzarella y pasta.