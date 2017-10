Toda mascota debe tener una rutina de higiene

(Tomada de la Red)

Perros y gatos deben bañarse cada 15 días, también es importante que tengan una correcta higiene bucal con productos especiales, dijo experta.



Al igual que los humanos, los animales necesitan bañarse y asearse correctamente, algunos como los gatos y los hámsters tenderán a limpiarse solos, por sus mismos hábitos e instintos, pero mientras en los roedores esa autolimpieza bastará, los gatos también deben bañarse con agua y jabón, especialmente si acostumbran vagar por las calles, dijo especialista a SUMEDICO.



De acuerdo con Brenda Lomelí (*), experta en pequeñas especies, tanto perros como gatos deben ser aseados por sus cuidadores de manera frecuente, es decir una vez cada 15 o 30 días como máximo.



Asimismo señaló que es importante usar productos especiales para animales, porque los de uso humano les pueden causar diferentes daños como irritaciones y hasta la muerte en el caso de las pastas dentales.



Lomelí señaló que aunque los ratoncillos se bañen solos, la parte que sí es tarea de su cuidador, es limpiar su hogar, es decir la jaula o casita especial que destinó para el hámster, “esta puede limpiarse tres veces a la semana retirando la viruta que se usa para absorber sus desechos, luego la jaula se lava con un jabón suave y se coloca viruta nueva y sus juguetes”.



En el caso de perros y gatos, ya sea que se vivan dentro o fuera de la casa, diariamente se deben levantar las heces fecales para evitar desarrollo de bacterias, y limpiar el espacio donde hacen sus necesidades y duermen.



La limpieza debe hacerse con un jabón antibacterial, pero libre de tóxicos para los animales, “en las tiendas veterinarias y de mascotas, venden muchos jabones especiales que limpian y no dañan”, dijo.



Para los gatos es más sencillo, mencionó la especialista, porque “ellos ocupan su arena y diario se les retiran los residuos sólidos, y solo cada semana se debe cambiar toda su arena y la caja debe lavarse con agua y jabón”.



Lomelí agregó que otro aspecto a cuidar en la higiene animal es el cepillado de los dientes, “al igual que nosotros ellos comen todos los días, los gatos más de 10 o 15 veces, y claro es imposible que cada que comen esté alguien pendiente para cepillarle los dientes, pero lo más recomendable es que sea una vez al día o mínimo tres veces a la semana, si no disponemos de suficiente tiempo”.



Limpieza previene enfermedades

El proceso de desarrollo de bacterias bucales en perros y gatos ocurre de manera muy similar que con los humanos, “por ello desde cachorros debemos acostumbrarlos al cepillado dental, recordemos que un buen aliento nos refleja buena salud, y no solo bucal, sino general, porque tener dientes limpios incluso previene otras enfermedades sistémicas como afecciones al corazón.



Referente a la salud bucal, Brenda Lomelí señaló que “los animales no pueden escupir como nosotros, y nuestros dentífricos contienen muchos irritantes que no deben ingerirse, por lo tanto debemos evitar que nuestros animales los traguen, y les ocasionen, en algún momento, una emergencia veterinaria, mejor usamos los especiales para ellos que hasta tienen sabor a carne o simplemente agua”.



Finalmente exhortó a todos los responsables de animales a estar pendientes de la salud de sus amigos peludos, llevarlos al veterinario a revisión general cuando menos una vez al año, mantener limpio su espacio y a ellos mismos, así como aplicarles las vacunas pertinentes de manera oportuna.



Fuente:http://sumedico.com/toda-mascota-debe-tener-una-rutina-de-higiene/