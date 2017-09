¿Los animales tienen sentimientos?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los sentimientos, la empatía, la sensibilidad y cualidades del mismo estilo han sido adjudicadas en exclusiva a los humanos. Sin embargo, muchas de las personas que tenemos mascotas nos negamos a creerlo. Lamentablemente, introducirse en la mente de un animal es tremendamente complicado, por lo que no todos los expertos se ponen de acuerdo. ¿Quieres saber si los animales tienen sentimiento? ¡Sigue leyendo!Miles de estudios concluyen que los animales tienen sentimientosGracias al avance de las neurociencias y al interés por entender el comportamiento de los animales, en los últimos años se han realizado muchos estudios para descubrir si los sentimientos y la conciencia son exclusivos del hombre y todo parece indicar que no es así.