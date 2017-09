Alimentos para combatir la colitis nerviosa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La colitis nerviosa es un trastorno que deriva en dolor abdominal, además altera el funcionamiento intestinal.



Según el Medline Plus, el intestino se conecta al cerebro por medio de señales nerviosas que corren entre ellos. Estas señales intervienen en el funcionamiento del intestino.



“Los nervios pueden volverse más activos durante momentos de estrés, lo que puede provocar que los intestinos sean más sensibles y se compriman o se contraigan más”.



Algunos de los síntomas que más se presentan en las personas con esta enfermedad, son:



-Dolor abdominal

-Gases

-Distensión abdominal, abdomen hinchado y con sensación de tener el estómago lleno

-Diarrea o estreñimiento



En algunos casos, el estrés se encarga de desencadenar o incrementar estos síntomas; sin embargo, hay algunos alimentos que pueden

ayudar a disminuir algunos de los malestares.



No obstante, es recomendable acudir al médico para cerciorarse de recibir el tratamiento adecuado, pues los síntomas no son los mismos para todas las personas.



Fibra

Es un alimento que ayuda sólo en el caso del estreñimiento y la diarrea, en esta última, ayuda a regular la consistencia de las heces. La manzana -con cáscara- es un alimento rico en fibra.



Té de manzanilla

Sus propiedades antiinflamatorias lo convierten en un aliado al combatir la distensión abdominal. Beberlo después de la comida ayuda a mejorar la digestión y evitar los gases.



Zanahoria

Al igual que el té, posee sustancias antiinflamatorias, además es rica en antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo.



Papaya

Este es otro remedio contra la inflamación. “Contiene enzimas que ayudan a la digestión y evitan la formación de gases”, según una publicación de Eroski Consumer.



Agua

Es un líquido que brinda a nuestro cuerpo la hidratación necesaria, lo cual es esencial para evitar el estreñimiento y la diarrea.