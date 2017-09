Qué comer si tienes falta de apetito por estrés

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El estrés postraumático es una condición psicológica que surge luego de vivir personalmente, o en un círculo cercano, eventos de impacto fuertes como guerras, abusos físicos, sismos, delitos o accidente grave.



Este trastorno puede afectar de diversas formas al organismo. Una de ellas es perder del apetito.



La nutrióloga Carina Cueva declaró en una entrevista que reducir la ingesta de alimentos es una de las reacciones que las personas tienen luego de haber vivido una situación negativa.



Para ella, lo primero que debe tratarse no es precisamente el tema nutricional, sino la cuestión psicológica y emocional, esto debe hacerse con un especialista. “Nunca es bueno obligar a la persona a que coma algo cuando sabemos que tiene problemas emocionales que son los que no le están permitiendo comer”, declara.



Otra cosa que debe hacerse es tratar de que la persona coma aquello que le gusta, comenzar con sus alimentos favoritos y una vez que ha comenzado a ingerir alimentos, encargarse de que la dieta tome un rumbo más organizado y saludable.



Cuando se tiene falta de apetito, debe evitarse tomar agua antes y durante la comida, pues esto genera una sensación de saciedad y “le hace creer a la persona que ya está llena”. El agua mineral y el refresco tampoco son bebidas recomendables, pues provocan una inflamación que inhibe el apetito.



Aunque en primera instancia lo deseable es que la persona coma, se recomienda empezar con comidas ligeras que no sobrecarguen el organismo. Las verduras, frutas y proteínas de fácil digestión, pescado, son algunas opciones para iniciar.



Por otro lado, los alimentos ricos en magnesio resultan beneficiosos porque actúan como relajantes: “mejora el estado de la persona y por ende es probable que empiece a comer”. Algunos alimentos como las nueces, almendras, espinaca, brócoli, cacao negro, aguacate y salmón son ricos en magnesio.



El plátano, pollo, atún y sardinas, contienen vitamina B6, cuya deficiencia puede causar ansiedad, además ayuda a la síntesis de la serotonina, un aminoácido que ayuda a mejorar el estado de ánimo; lo cual es importante para recuperar el apetito habitual.