Adopta un gato: conoce a los SuperCats

LIMA, Perú(Tomada de la Red)

Mirella Talledo, abogada de profesión, desde muy niña siempre mostró su lado sensible y cariñoso por los animales. Pero desde que conoció a la gatita ‘Himalaya’ en el Centro de Lima, en pésimas condiciones y en una jaula, decidió, junto a su amiga y colega Karen Niño de Guzmán, rescatar gatos y crear Super Cats Albergue.



Super Cats Albergue tiene siete años de fundado y en todo ese tiempo han dado en adopción a 350 gatos aproximadamente. A la fecha cuenta con 90 felinos, entre los dos meses de edad hasta los 16 años. Pero no todos son rescatados. Casi el 80% de ellos son abandonados enfermos y en pésimas condiciones.





“Yo los rescato de las peores circunstancias, los curo, los esterilizo y les cambio la vida. Veo que se vayan a un buen hogar”, nos cuenta Mirella, dejándonos en claro que siempre les hace seguimiento a los gatos que da en adopción.



A pesar de pagar una mensualidad de S/. 750 por el local donde funciona el albergue, Mirella tiene que pagar cupo para que no atenten contra su vida y la tranquilidad de los gatos. Esto no la desmoraliza, ya que su sueño es darles una vida de calidad.



Tú también puedes ayudar



A través de su página de Facebook, muchas personas de buen corazón ayudan a los gatos donando alimentos, material de limpieza y medicina que es muy útil para la recuperación de los felinos. Y sobre todo adoptan.



Además, todos los Super Cats, son revisados periódicamente por el médico veterinario Alexander Alfaro. Él sin ningún fin lucrativo atiende a los gatos en su veterinaria.



Si te interesa ayudar a los SuperCats, puedes visitarlos, previa cita por su cuenta de Facebook.



¿Cómo adoptar un Supercat?



Para adoptar a un SuperCat, debes cumplir los siguientes requisitos:



1. Tener una condición de vida razonable.

2. Personas adultas y responsables.

3. Menores de edad no.

4. Y el más importante, que los adopten y los quieran como parte de su familia.



Fuente:http://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-adopta-gato-conoce-supercats-62948