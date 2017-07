La forma lenta y dolorosa de terminar una relación

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hace unos meses, la práctica del ghosting era lo de hoy para terminar una relación, desaparecer sin dejar rastro era lo más fácil para decir adiós, pero ahora, los millennials tienen una nueva forma de cortar con aquella persona a la que no pueden sacudirse.El ghosting ha sido reemplazado por el breadcrumbing, la dinámica es más cruel aún. En lugar de decirlo o desaparecer de su vida, lo que haces es prestarle atención, pero muy poca, así la otra persona piensa que tiene esperanzas, pero está en incertidumbre constante de lo que podrá hacer y si hay alguna señal de afecto.La palabra breadcrumber significa dejar migajas de amor para que las recojas de vez en cuando, te deja algún comentario en Facebook, le da like a tus fotos o te saluda esporádicamente, pero la relación no es como antes o simplemente no avanza. ¿Te suena?La práctica es muy común, y ha existido desde siempre, pero hasta ahora es que tiene un nombre y se reconoce como una forma de terminar... “El ghosting no es más que una manera cobarde de salir de una relación, el breadcrumbing es una muerte lenta y dolorosa", según menciona la psiquiatra Carole Lieberman.De acuerdo con el New York Times, "puede haber breadcrumbing cuando terminaste con alguien pero no quieres dejarlo ir; también se da como una manera de mantener a una posible pareja 'en espera' o cuando alguien no está realmente interesado en ti, pero quiere seguir siendo importante en tu vida", dice la especialista, así lo señala EsquireComo vemos, seguro lo has vivido o lo haz hecho, pero en realidad es una forma muy egoísta de terminar, es una forma de despedirte en pasos o de darle esperanzas a alguien que simplemente no quieres dejar ir.¿Cómo saber si alguien te está haciendo un breadcrumbing?El que hace esta práctica no tiene planes a futuro, es decir menciona los planes, pero no los concreta; cuando le dices que hagan algo la siguiente semana, dice ya veremos. También es común que solo te escriba muy de vez en cuando y generalmente las pláticas son de cómo están y no tienen mucho de qué hablar ya. La gente que lo hace, por lo general, pone muchos pretextos cuando se trata de hablar de sentimientos y constantemente tienes la impresión de que hiciste algo malo, aunque no haya sido así, esto según Harper´s Bazar¿Por qué lo hacen?No existe un motivo único, puede ser debido a problemas de inseguridad, a querer alimentar su ego, a llenar algún vacío emocional o hasta un trastorno pasivo/agresivo mal enfocado.FUENTE: De10.com.mx