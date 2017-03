Usar lentes de contacto ¿sí o no?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los lentes de contacto son básicos para todos los que padecemos alguna deficiencia visual, es complicado estar un solo día sin ellos, pues más que nuestro atuendo o el maquillaje estos son indiscutiblemente necesarios para vivir.



No, no es una comparación a la ligera. Son tan importantes que hemos perdido la realidad de que solo son un objeto extraño en nuestro cuerpo, pero que, como pocas cosas, dependemos de ellos.



Sin embargo, alrededor de los lentes de contacto hay muchos datos a los que no solemos poner atención debido a que no los consideramos importantes, no creemos que puedan ser perjudiciales para la salud visual y en muchas ocasiones les damos un uso incorrecto, a veces por desconocimiento y otras por simple flojera.



Para entrarle al tema de los lentes de contacto, debemos decirte para qué sirven, cuántos tipos hay y cuáles son los recomendados para ti. Por ello nos dimos a la tarea de entrevistar a Lety Orozco, una especialista en visión y optomestrista de Air Optix Colors.



En primer lugar debes saber que los lentes, tanto los anteojos como los de contacto son una forma de corrección visual recomendada cuando se padece de miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada, los problemas que mayormente afectan a los mexicanos.



“Los lentes de contacto son una excelente forma de corregir la visión, para los pacientes que tienen alguna enfermedad como la miopía, hipermetropía o vista cansada. Los medios son anteojos, lentes de contacto o cirugía, pero la libertad del uso de lente de contacto es una buena opción para cualquier condición visual”.



Los lentes de contacto se colocan en el ojo y permiten la total visibilidad de un campo completo, lo que los anteojos no hacen, especialmente si tienes una graduación muy alta, por otro lado, dependiendo del problema hay dos tipos, los blandos y duros, los blandos son por supuesto los más comunes, pues no son tan molestos como la otra opción.



Hasta hace unos años, los lentes blandos se cambiaban cada año o año y medio, pero las nuevas tecnologías han traído la opción de reemplazarlos cada mes o incluso diario, algunos se quedan contigo hasta para dormir.



“Existen lentes blandos que se cambian cada año, pero dejan pasar poco oxígeno, el usarlos mucho tiempo puede ser un riesgo”, señaló la optometrista.



“Hay lentes de remplazo mensual, o diario, lo cual nos ayuda a que los pacientes usan alternativas más saludables, un lente nuevo no tiene cúmulo ni depósitos. Imagina que usas un lente por un año, lo contaminado que está, si lo cambias cada mes, es más saludable”, afirmó Lety.



Pero ¿cómo tendré que ir cada mes por mi nuevo par? “Las presentaciones de reemplazo mensual permite que vengan seis lentes en un mismo estuche, por lo cual el lente no se sobre usa ni metes a tu ojo algo contaminado”.



Para todos los que usan lentes de contacto saben que uno nuevo es un cambio radical “Un lente nuevo es más cómodo, ves más claro y es mejor para la salud del ojo”.



Ahora, hay muchos mitos sobre el uso de los lentes, pero debemos remarcar que no es que estos sean malos, sino que el uso incorrecto sí podría crear un problema de salud “Los lentes deben reemplazarse en el tiempo indicado en todos los casos, el correcto uso, por ejemplo, al lavar el lente deben usar soluciones especiales multipropósito, pues este los ayuda. No uses agua de la llave, ni suero”, pues todo esto es malo para el producto y para ti.



Los lentes que tienes actualmente no son malos, pero hay nuevas opciones que pueden representar una mejora significativa para ti:



“Actualmente se cuenta con lentes de hidrogel de silicona que dejan pasar mayor oxígeno en comparación con los lentes anuales, al cambiarlos mensualmente permites que tu ojo esté más cómodo, que se ensucie menos; un lente mal hidratado molesta, por lo cual este material permite que el ojo siempre este húmedo.” apuntó nuestra especialista.



¿Cuáles son las recomendaciones para un uso correcto del lente?



Que los lentes sean hechos en una óptica establecida, que quien lo hace sepa.



Que los uses por el tiempo sugerido, por eso los de hidrogel de silicona son mejor opción.



Que no los laves con algo que no sea la solución multipropósito.



No es que el lente de contacto sea malo.



Hay muchas personas que aseguran los lentes de contacto les hicieron daño a sus ojos, pero según Lety los lentes no son malos, simplemente el uso incorrecto podría ser la clave en todo esto:



“Como cualquier otro tema de salud, si no usas adecuadamente un medicamento no es saludable. El lente de contacto no daña el ojo, al contrario son compatibles con el tejido vivo del ojo. Pero un mal uso del lente sí causa un daño, si los lavas con agua de la llave, si no los cambias cuando está indicado”.



Si después quieres someterte a una cirugía para corregir tu visión, los lentes no tendrán nada que ver en ello, pero para hacer los estudios y saber si eres candidato, si necesitarás pasar unas semanas sin ellos.



“Depende de cada paciente, pero que los lentes no sean de baja oxigenacion pues eso puede cambiar la cornea, no es una limitante, lo es la condición del ojo en sí”, finalizó Lety.



“Un lente contacto da libertad, da comodidad, claridad, y hasta color, si quieres cambiar el aspecto del ojo también se puede, pues estos se ven tan naturales, que ni siquiera se nota porque no es un cambio más drástico, lo que hace que la gente se sienta más cómoda”, afirmó Lety Orozco.