CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El habanero hoy en día es un imprescindible de la gastronomía mexicana y complemento perfecto de numerosos platillos mexicanos, es ocialmente de los chiles más picosos a nivel mundial pues cuenta de 100 mil-350 mil unidades Scoville, pero no todo es gastronomía, este pequeño chile además de nes culinarios lo podemos utilizar de otras formas que jamás hubieramos sospechado. Amar Hidroponia, una franquicia de vegetales cultivados sin tierra, nos comparte 5 usos no culinarios del chile más picoso de todos.



Salud

El habanero es sumamente rico en vitamina C, la cual mejora la absorción del hierro, además de que ayuda en la producción de colágeno el cual es escencial para el cabello, piel y uñas. Otro benecio es la cicatrización y al tratamiento de la artritis pues contiene capsaicina, un antiinflamatorio natural. De acuerdo a la Academia Mexicana de Ciencias, en estudios recientes sobre los carotenoides encontrados en éste chile pues por su alto poder antioxidante podría contribuir a tratar ciertos tipos de cáncer



Uno de sus usos es en la elaboración de gas pimienta el cual se utiliza como una herramienta de defensa personal pues al rociarlo este irrita los ojos, causando hasta ceguera temporal, dolor y ardor. lo que pocos saben es que la piminta no es el ingrediente activo de este gas sino que en realidad es la capsaicina una sustancia química derivada de los chiles, la cual es extraída, procesada y comprimida formando un aerosol. Si quieres aprender a elaborar este gas , puedes consultar varios sitios online donde uno de los chiles que más utilizan es precisamente el querido habanero.



La industria de cableado

En algunos lugares como Japón utilizan el polvo de chile habanero para mezclarlo con el plástico con el que los cables son recubiertos. esto es para evitar que los roedores los muerdan y se dañen las transmisiones. Ha resultado ser un método efectivo y económico ya que se ahorran en el costo de utilización de materiales más gruesos.



La industria Naviera

Entre las propiedades de la capsaicina también se encuentra una propiedad anticorrosiva por lo que es ideal como barniz para recubrir los cascos de los barcos y así evitar que las algas se peguen a éstos.



Sexualidad

Es un poderoso afrodisiaco. La capsaicina es un vasodilatador natural que ayuda a aumentar el flujo de la sangre y por lo tanto la libido. El comer picante causa al cerebro enviar señales que aumentan la temperatura corporal, ocasionan sudoración y liberación de endorfinas.



En conclusión, no solo es de los chiles más picosos e indispensable de la cochinita pibil y panuchos, sino que como ya vimos además de un uso culinario lo podemos utilizar para muchas cosas más, recordemos también que es un ingrediente popular en salsas picantes, entero, seco, molido, o en hojuelas. Anímate y siembra en casa tus propias plantas de habanero