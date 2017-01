En este mercado encontrarás todo para tus mascotas

(Tomada de la Red)

Ubicado en la colonia Magdalena Mixhuca de la delegación Venustiano Carranza, se puede encontrar alimento y accesorios para todo tipo de mascotas.



Casas de todos tamaños y colores, collares, correas de distintas longitudes y estilos, mochilas, juguetes y colchones de distintos materiales se exhiben en los distintos establecimientos ubicados sobre la calle de Río Frío, Industrial y aledañas en la colonia Magdalena Mixhuca, en lo que se ha convertido en una auténtica plaza comercial para las mascotas.



Nos dedicamos a la venta de alimento, hasta lo que puedas imaginar, carriolas, mochilas, trasportadoras, correas, pashminas para perritas, trajes de baño, este mercado ha crecido mucho en variedad.”, explicó Rolando León, dueño de ‘Mascotas Rolax’.



El local de Rolando se ubica en la calle de Río Frío, de la delgación Venustiano Carranza sin embargo, no es el único, echando un vistazo a la calle, se puede observar banquetas repletas de distintas variedades de accesorios para las mascotas.



Tan sólo un local contiguo se ubica ‘Accesorios Élite’, donde Boogar Metztli ofrece a los clientes todo tipo de accesorios para perros y gatos, “algún juguete, camita, bolsitas para recoger heces, accesorios para entrenamiento”, entre otras particularidades que inundan el local.



De acuerdo con ambos comerciantes de un tiempo para acá la demanda de accesorios para mascotas ha ido en aumento, puesto que las mascotas han pasado a ser un integrante más de la familia.



Hoy ya todos, tratan al perrito como un miembro de la familia, quieren tener lo mejor para él", destacó Boogar quien aseguró que lo que más buscan los clientes son ropa para sus mascotas, dependiendo de la temporada.



“Todos ubican este lugar por el Mercado de los Peces, aunque, ahora se ha dado un giro a las mascotas de casa, como son perros y gatos en lo particular”, señaló el dueño de ‘Mascotas Rolax’, tras asegurar que los locales contiguos incluso el de él se comenzaron a extender a partir del ta,bién llamado Mercado San Lázaro.



En la calle perpendicular sobre Río Frío se ubica el famoso mercado del que Rolando habló y que lleva más de 36 años de funcionamiento, en un principio comenzó como mercado de comida, pero estaba destinado a convertirse en un oasis para las mascotas.



Por el nombre, es fácil saber que lo que predomina en este lugar es la venta de acuarios, decoración y accesorios para los animales marinos, sin embargo, otras especies han logrado colarse al monopolio.



Entrando a la derecha, podemos encontrar el local de Lourdes Guerrero, que oferta distintos accesorios y productos para distintas especies de mascotas, “lo que más se busca son accesorios para perros, pero, de un tiempo para acá también buscan para minipig”, aseguró la dueña de ‘Don Cangrejo’.



Loudes asegura que en este negocio se vende de todo, explicó que de los accesorios más inverosímiles que le han pedido, ha vendido ‘calcetines, calzones para las perritas, e incluso toallas de baño para las perritas”.



En tiempo de graduaciones, se vende el frac y todo para que se llevan al perrito a celebrar”, explicó la dueña de 'Don Cangrejo'.



En los tres establecimientos coincidió que los precios de los productos en general, pero sobre todo el del alimento, son mucho más económico que los costos que podemos encontrar en tiendas departamentales, logrando reducciones de 100 0 200 pesos de diferencia.



Aquellos que acudan al mercado a sus inmediaciones en busca de medicamentos, no podrán encontrarlos advirtieron los comerciantes puesto que para su venta se requiere de receta de un veterinario certificado además de un permiso especial.



Ubicados sobre las calles Río Frío, Industrial y aledañas de la colonia Magdalena Mixhuca en Venustiano Carranza.



Los distintos locales, ya sea sobre la calle Industrial, Río Frío o dentro del Mercado de Peces abren los 365 días del año, “tengo que venir hasta en mi cumpleaños”, aseguró José Isabel Guerrero quien ostenta un local e venta de accesorios para acuarios desde el inicio de los tiempos de este mercado.



Algunos locales abren a partir de las 6:00 horas puesto que hay venta al mayoreo, y son los clientes grandes quienes vienen a surtirse, mientras que los al medio día y por la tarde son los particulares quienes se acercan a consentir a sus mascotas por lo que la mayoría de los locales dentro y fuera del mercado cierra a las 18:00 horas.



En los tres locales hay garantía siempre y cuando sea un defecto de fábrica, sin embargo si la mascota mordió los accesorios o lo rompió ya no se podrán hacer cambios, por lo que recomendamos no perder de vista al peludo.



¿QUÉ PRODUCTOS PUEDO ENCONTRAR?





Collares, correas, casas, placas, alimento, bolsas para recoger heces, ropa, zapatos, camas, transportadoras, platos, juguetes, mochilas, entre otras tantas distintas en color, marca, tamaño y precio.



Fuente:http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/26/1142408