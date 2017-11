Las mejores fotografías que capturan a gatos en posiciones ninjas

(Tomada de la Red)

NINJA CAT are always training #ninjacat #のら猫拳 #のら猫拳キッズ #cat #catsofinstagram #にゃんすたぐらむ #ねこ部 #ねこ Una publicación compartida por hisakata hiroyuki ”のら猫拳” (@photo.accent) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 4:53 PST

Poco a poco estos animales comienzan a apoderarse del mundo y nadie hace nada.El proyecto fotográfico del artista japonés Hisakata Hiroyuki realmente tiene todo para llegar al Olimpo de la fotografía animal. Con encuadres que no solo capturan al animal, Hisakata engloba también hermosos escenarios y trascendentales usos de luz y sombra con el fin de que la composición no solo se enfoque en el movimiento del gato sino en toda la imagen como un ente completo.También es digno de notar, por supuesto, que no es cualquier cosa atrapar a un gato justo en el momento en el que se asusta y revela estrepitosamente sus verdadera agilidad felina.Hisakata va por el nombre de @Photo.accent y con tan solo 121 fotos al día de hoy, ya logró amasar a 5600 seguidores fieles a su creación artística. Puedes ver más gatos ninjas, abajo: