Trucos para elegir los mejores aguacates

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la Ciudad de México, el aguacate va casi en todo: en una sopa, en un guisado, en unos tacos, en una ensalada, en un smoothie, e incluso en una botana. Y aún así, son pocas las personas que saben cómo elegir los más adecuados en el mercado. Después de todo no podemos abrirlos para saber qué tal estarán, pero sí puedes tomar en cuenta estos #tips.



Usa tus manos: Los aguacates maduros tienen un olor más fuerte, pero lo más importante es su textura. Si están maduros estarán casi negros y suaves al tacto. Si están muy firmes, tendrás que esperar todavia unos días para comerlos.



Niveles de madurez: Comprarte un kilo de aguacate maduro será tentador, pero no te funcionará para toda la semana. Nuestra recomendación es que compres uno verde y duro para los últimos días de la semana y uno o 2 maduros para al día siguiente. Así tendrás una fruta bien madura para todos los días de la semana.



No deben estar en el refri: Técnicamente no deberías meter tus aguacates al refri si quieres que maduren y sepan deliciosos, pero si uno ya está maduro y todavía no puedes comértelo, podrías refrigerarlo para que no se eche a perder. De igual manera, si no quieres que maduren rápidamente, puedes guardarlos en una bolsa de papel o en un periódico y listo.



No pierdas un dedo al sacar el hueso: Un chef te dirá que la mejor forma de abrir un aguacate es cortarlo a la mitad en forma vertical y retirar el hueso con un cuchillo. Pero no necesariamente tienes que hacerlo con un cuchillo, si eres algo despistada, lo mejor sería presionar el aguacate para que, por sí solo, sacara el hueso limpio.



Cítrico para preservarlo: Si ya abriste un aguacate y sólo quieres usar una mitad, guarda esa mitad en una bolsa de plástico haciendo que la piel toque el plástico. También puedes aplicar un poco de limón para que no se eche a perder ni se oscurezca.