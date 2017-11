¿El papel de baño va al inodoro o a un bote de basura?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te has percatado de que en la mayoría de los baños en México se coloca un bote? Esto se debe a que el 60% de los mexicanos arroja en este lugar el papel sanitario usado, así lo indica el informe “La Higiene Importa” de Essity. Sin embargo, esta costumbre puede traer consigo enfermedades debido a la contaminación cruzada.



Cuando se deposita el papel utilizado en un cesto de basura, se corre el riesgo de que todos los miembros de la familia queden expuestos a los gérmenes de los desechos corporales. Algunas bacterias que se pueden alojar en este material llegan a generar infecciones estomacales e intestinales como la salmonelosis, la cisticercosis, shigellosis, o la yersiniosis. Además, puede atraer moscas, las cuales al entrar en contacto con alimentos y utensilios incrementan la transmisión de microbios.



Los hábitos actuales en el país reflejan el desconocimiento de estos peligros. El mismo informe de Essity revela que las principales causas por las que los mexicanos prefieren eliminar el papel higiénico en el basurero son evitar la obstrucción de las cañerías (76%) y no contaminar el sistema de agua de la ciudad (50%).



Otras razones son las costumbres, herencia o tradición, ya que así los educaron en casa (27%), y en menor medida a algunos les parece que el papel de baño disponible para consumo en el país no es biodegradable (22%). Ahora bien, permanecer con esta práctica con respecto a un artículo de uso cotidiano puede representar un riesgo de salud pública y para el medio ambiente.



“Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren 361,000 niños por enfermedades relacionadas a la diarrea debido a la falta de higiene y saneamiento. Una forma de prevenir el contagio de infecciones e incluso de evitar generar más basura es desechar el papel de baño en el inodoro”, afirma Gerardo Romo, director de Marketing de Tissue de Consumo de Essity México y Centroamérica, a cargo de la marca Regio afirma Gerardo Romo, director de Marketing de Tissue de Consumo de Essity México y Centroamérica. “Para ello, es recomendable usar papel que se desintegra fácilmente en el agua, como Regio”.



La OMS indica que el acceso al agua, saneamiento y condiciones de higiene tienen el potencial de prevenir al menos el 9.1% de las enfermedades y el 6.3% de las muertes a nivel mundial. Tal es el caso en países como Japón o Suiza, en donde estos factores han establecido la esperanza de vida en 83 años. En contraste, en naciones con mayores retos en este tema, como Sierra Leona, se espera vivir mucho menos: 50 años, y en México, 76 años, por lo que aún tiene áreas de mejora.



Ahora que sabes que lo correcto para tu salud y la de tus seres queridos es tirar directamente en el excusado el rollo higiénico luego de usarlo, es el momento para cambiar de hábitos. No sólo te proteges a ti y a tu familia, sino que produces menos residuos y contribuyes a que tu entorno sea más sustentable.