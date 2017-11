6 Señales para identificar un infiel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sufrir una infidelidad es de lo más doloroso en la vida; además de sentirte rechazada, estás increíblemente enojada. Ya no sabes en quien confiar y el proceso de recuperación es largo y muy complicado. Para empeorar la situación, de acuerdo a un estudio americano, se ha demostrado que el 22% de los hombres casados y e 15% de mujeres, han sido infieles mínimo una vez.



No confía en ti: Hay personas más sospechosas que otras, pero si tu galán te acusa constantemente de ser infiel, es porque posiblemente él lo sea. ¿Por qué? Como él lo hace, sabe que es posible que tú puedas hacer lo mismo (y salirte con la tuya). Así que si de la nada, él empieza de celoso, ¡cuidado!



Un poco muy misterioso: El misterio es excitante, pero si él se está pasando de la raya, pon atención a los detalles. Si después de varios meses (o años) tu galán sigue si divulgar información personal como su trabajo, amigos o familia, cuidado. Podría estarse distanciando emocionalmente de ti o simplemente está mintiendo. Cual sea el caso, obviamente está escondiendo algo.



Conoce muchas mujeres… y fácilmente las hace sus amigas: ¿Le habla fácilmente a cualquier mujer que vea? Ya sabes a qué tipo de hombre nos referimos; el que coquetea mucho y consigue la atención femenina en tan sólo 5 minutos. Un hombre que tiene muchas amigas y parece conocer a todas las mujeres de la colonia, debería tratarse con cuidado. Esta señal no necesariamente indica que sea infiel, pero definitivamente habría que poner atención en su conducta.



Parece compensar las cosas: Si un infiel tiene la mitad de un corazón, se sentirá culpable. Para compensar esa culpa, será más lindo, te enviará regalos e incluso te hará cartas. No queremos decir que cada vez que tu galán haga algo bueno por ti, deberías pensar lo peor, pero sí es una señal de culpa si lo hace sin motivo alguno. No solamente intenta aplacar la culpa, sino que también busca distraerte.



Siempre trabaja: Cuando alguien piensa en un infiel, posiblemente piensen en un hombre que trabaja mucho y se la pasa en la oficina. Pues hay una razón detrás de este estereotipo: los infieles usualmente usan el trabajo como excusa para cubrir una infidelidad y usualmente las mujeres no lo cuestionan. Si de la nada empieza a trabajar de más, tal vez esté utilizando sus horas de oficina como una excusa para hacer algo más.



Tus amigos dejan pistas: Hay ciertas constantes cuando hablamos de amor y relaciones, pero si hay alguien en quien puedes confiar, son tus amigos. Rara vez querrás escuchar lo que tengan que decir sobre tu vida amorosa, pero casi siempre tendrán razón. Si te van dejando pistas y cuestionan las acciones de tu pareja, ¿no deberías al menos considerarlo? Lidiar con un infiel como pareja es difícil, pero si tienes buenos amigos, puedes confiar en ellos.