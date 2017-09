Alimentos que casi nunca expiran

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Por mucho tiempo no le dimos gran importancia a las mochilas de emergencia, pero ahora que el S-19 nos ha demostrado nuestra vulnerabilidad, muchos son los que por fin están preparándose ante una posible catástrofe.En cuanto a alimentos, el atún y los frutos secos son populares… pero la verdad es que no duran tanto como crees. Si quieres algo que verdaderamente te dure casi de por vida, ¡esto es lo que debes tener!Se ha descubierto que el arroz blanco mantiene su contenido nutritivo (y sabor) por 30 años cuando se guarda en contenedores libres de oxígeno y en ambientes frescos. Sin embargo, el arroz café sólo dura 6 meses gracias a sus aceites naturales.La miel ha sido considerada el único alimento que verdaderamente dura para siempre. El néctar de las flores se combina con las encimas dentro de las abejas, las cuales cambian la composición del néctar y lo rompen en azúcares simples.Aunque no tienen mucha humedad, los azúcares de la miel son higroscópicos; es decir, toman la humedad del aire. Cuando la miel se guarda apropiadamente, la humedad no puede ser absorbida, y la miel se mantiene como sí nada… por siempre.El jarrón de miel de abeja más viejo que se ha encontrado tiene más de 5500 años.Tomando en cuenta que el cloruro de sodio es un mineral que se extrae de la Tierra, su permanencia no debería ser ninguna sorpresa. También se ha utilizado durante siglos como una herramienta par preservar otros alimentos (o cuerpos) ya que elimina la humedad. Sin embargo, la sal de mesa no dura para siempre.La adición de yogo a la sal reduce su vida útil. Si tu sal dice ‘sal yodada,’ posiblemente dure unos 5 años.Tal parece que depende del tipo y aditivos de la marca, pero cuando se mantiene cerrada, la salsa de soya puede durar mucho tiempo. Incluso si no se ha abierto, el condimento puede durar años en tu refri.Al igual que otros alimentos de la lista, el método de almacenamiento que utilizas para el azúcar, determina su fecha de caducidad. El azúcar pulverizada y granulada se conserva mejor en recipientes herméticos para mantener la humedad.El sabor no es muy agradable, pero una de las razones por las que la leche en polvo existe es porque dura muchísimo. Además es más fácil de transportar y almacenar.FUENTE: Eme de Mujer