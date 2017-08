¿Cuántas horas duerme un conejo?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Animales crepusculares



Lo primero que debes tener en cuenta es que los conejos no duermen de la misma forma que otras mascotas. En realidad, estos animales son crepusculares, lo que quiere decir que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Por eso, te recomendamos jugar con tu conejo durante estas horas del día.



Siestas en las horas de más baja actividad



Por otro lado, es importante que tengas en cuenta que los conejos viven siempre en estado de alerta. Por eso, durante las horas de más baja actividad del día, es decir, durante el mediodía o la medianoche, aprovechan para echarse una siesta. Es posible que no te des cuenta de que tu mascota esté durmiendo, ya que estos roedores suelen dormir con los ojos abiertos. Esto es algo común en los conejos que todavía no se han hecho con su hogar.



Con los ojos cerrados



Cuando tu conejo se sienta completamente a gusto, no tendrá problemas en dormir con los ojos cerrados. De hecho, tú mismo notarás que el animal duerme más plácidamente, aunque necesitará una zona tranquila y cómoda para hacerlo. Lo normal es que duerman entre 6 y 8 horas diarias, aunque en condiciones de mucha calma, pueden llegar a dormir hasta 10 horas.



