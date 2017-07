Factores que afectan tu fertilidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si estás buscando embarazarte (o no), lo más seguro es que hayas escuchado los rumores sobre los hábitos que influyen en tu fertilidad. Que disque ciertas posiciones sexuales son mejores para concebir (falso,) o que el ejercicio disminuye tus probabilidades para embarazarte (cierto).



Con tanta información en Internet, es difícil identificar lo falso con lo real, pero no es demasiado tarde para conocer a los culpables.



Algunos lubricantes



Seguro sabes que el sexo regular es la clave para hacer bebés, pero si dependes de un lubricante, podrías sabotear tus esfuerzos. Los lubricantes de agua pueden inhibir la habilidad del esperma de alcanzar los óvulos. Mientras tanto, los lubricantes de vaselina alteran el pH vaginal, el cual podría matar el esperma o afectar su movilidad. Si buscas embarazarte, opta por un lubricante hecho específicamente para propiciar el embarazo.



Ciertos medicamentos



Los antidepresivos son grandes culpables porque algunos incrementan los niveles de una hormona llamada prolactina, la cual interfiere con la ovulación. Si estás buscando un embarazo, habla con tu doctor, es posible que te cambie de tratamiento o simplemente te quite ese medicamento.



Tu peso



Las mujeres con sobrepeso tienen mayores probabilidades de experimentar problemas de fertilidad. Por si fuera poco, también tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo y abortos naturales. Sin embargo, la falta de peso también puede tener un impacto negativo en tu fertilidad. La gente cree que estar delgada es bueno, pero todo en exceso es malo.



Tu rutina de ejercicio



Comer bien y hacer ejercicio son 2 hábitos saludables que todos debemos implementar… pero a la hora de embarazarse podrían volverse un obstáculo. Si tienes un peso normal, hacer mucho ejercicio podría afectar tus niveles hormonales y, por ende, disminuir tus probabilidades para embarazarte.



Por otra parte, el ejercicio moderado puede tener un impacto negativo en tu fertilidad porque promueve la salud cardíaca y pulmonar, junto con el bienestar.



Tus genes



Si a tu mamá le costó mucho trabajo embarazarse o le llegó la menopausia antes de tiempo, es posible que lo mismo pase contigo. Tu historial familiar es importante y puede darte una idea de qué esperar sobre tu fertilidad. Consúltalo con tu doctor y averigua lo que tus genes pueden decirte sobre tus probabilidades para embarazarte.