Roedores ideales para niños

¿Tu hijo no para de pedirte insistentemente una mascota? Pues bien, si no quieres adoptar ni un perro ni un gato porque requieren de muchos cuidados, una buena opción es que te decantes por alguna clase de roedor. Estos animales hacen compañía, son cariñosos y no necesitan tantas atenciones. Además, son más baratos de mantener y a los niños les encantan.En primer lugar, queremos hablar del hámster, un animal pequeño y solitario que es tremendamente cariñoso. Son fáciles de cuidar pero también frágiles, por lo que los niños deben ser supervisados en todo momento cuando estén en contacto con ellos. Por otro lado, debes saber que su esperanza de vida solo alcanza los dos años.ConejoOtro roedor ideal para niños es el conejo. Suelen vivir entre 8 y 10 años, siempre y cuando estén bien cuidados. Una de las grandes ventajas de estos animales es que son inteligentes y tienen mucha personalidad. Además, suelen interactuar con los dueños. Eso sí, no les gusta que los cojan en brazos.CobayaLas cobayas son bastante parecidas a los conejos, pero su esperanza de vida es algo inferior. Se trata de animales bastante sociables y amistosos, además de dóciles. De hecho, los niños podrán cogerlas y abrazarlas. Eso sí, debes saber que requieren de más cuidados que otro tipo de roedores.ChinchillaTambién queremos hablarte de la chinchilla, un roedor muy simpático que es muy fácil de cuidar, entre otras cosas porque es herbívoro y solo se alimenta de heno y gránulos específicos, al igual que la cobaya.JerboPor último, queremos hablar del jerbo, una mascota que requiere de pocos cuidados. Eso sí, debes saber que vive en clanes, por lo que es recomendable tener, al menos, a una pareja de jerbos.FUENTE: https://animalmascota.com/5-roedores-ideales-para-ninos/