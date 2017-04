Maru, el perro más feliz

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Como no podía ser de otra manera, hemos descubierto a Maru a través de las redes sociales. Y es que este precioso husky tiene su propia cuenta de Instagram. Lo más sorprendente es que tiene 177.000 seguidores. ¡Más quisieran muchos famosos tener esa cantidad de fans!



Obsesionado con un panda de peluche



Según han escrito sus propietarios en la cuenta de Instagram de este famoso perro, Maru es un cruce de husky, panda y foca. Y es que, al parecer, este can está obsesionado con un panda de peluche. De hecho, en muchas imágenes aparece con este muñeco. Sin duda, hacen una pareja encantadora. Además, en otras fotos podemos ver a Maru con otros canes, con los que parece llevarse a la perfección.



Siempre con una sonrisa



Lo que más sorprende de Maru es que en la mayoría de las fotos aparece con una sonrisa que hace que nos preguntamos si, realmente, éste es el perro más feliz de mundo. Si no lo es, al menos lo parece. Además, resulta de lo más tierno. A continuación te dejamos con nuestra galería, donde encontrarás más imágenes de Maru.



FUENTE: https://animalmascota.com/maru-el-husky-mas-feliz-del-planeta/