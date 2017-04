Los lentes de Sol retro que están en tendencia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya estamos en primavera y los lentes de sol son indispensables para proteger nuestros ojos de los rayos uv y qué mejor que hacerlo con las gafas retro, un accesorio que de nuevo son tendencia. Por ello, te mostramos 5 gafas retro que ayudarán a darte un look con estilo.1. Si te gusta el color rosa estos lentes Round Runway de Chanel son para ti.Además de que el estilo retro y el color rose gold están en tendencia y puedes usarlos en este accesorio, protegerán 100% tus ojos de los rayos UV.2. ¿Te gusta la moda hipster? Ben & Frank te da esta opción. No sólo lucirán bien tus lentes, también podrás usarlos con cualquier tipo de prendas y colores.3.El color negro y el borde no dorado de estas gafas de la línea DiorSideral1 de Dior, son el toque que necesitas para complementar tus los looks.4. Las gafas retro en colores como estas azules de Kyme, son una pieza clave para obtener un estilo totalmente retro. Puedes usarlas con prendas en colores oscuros.5. Si quieres pasar desapercibida, estos lentes retro clásico de Carolina Herrera te ayudarán a lograrlo. Son el complemento perfecto para cualquier tipo de prendas.