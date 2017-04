Uñas negras, ¿normal o preocupante?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchos corredores están familiarizados con las uñas negras. La condición involucra moretones, ampollas y sangrado debajo de la uña por un trauma repetitivo, ya sea por culpa del zapato, o el movimiento drástico (o ambos). Es una condición común entre aquellos que corren maratones y hacen ejercicio de alta intensidad. Hay personas que las usan como medallas de honor, pero ¿cuándo deberías preocuparte?



Trauma repetitivo



El culpable más común de las uñas negras es el trauma repetitivo como resultado de mucho movimiento (como correr) o el uso del calzado incorrecto. El trauma varía entre medio (decoloración en las uñas, sin dolor) a severo (ampollas, sangrado). En casos medianos no se requiere tratamiento, y las uñas negras desaparecen con el tiempo.



En casos severos, debajo de las ampollas, la uña podría desprenderse. Este proceso puede ser bastante doloroso… y tardará la uña en crecer nuevamente. Y si la piel alrededor de la uña está roja e inflamada, podría ser señal de una infección, así que requerirá la atención de un especialista.



Un moretón



El golpe entre la uña y un objeto pesado puede provocar el rompimiento de los vasos sanguíneos y, por ende, un moretón. Es fácil de identificar, porque aparecerá casi inmediatamente después del golpe. Obviamente habrá dolor, y puede drenarse la sangre con una aguja para aliviar las punzadas.



Infecciones por hongos



Las infecciones por hongos, como el pie de atleta, puede expandirse a las uñas y volverlas amarillas, azules, verdes, cafés, moradas y negras. El color varía del hongo y también provocan comezón y mal olor.



Si crees que tienes un hongo, no dudes en consultarlo con un doctor para confirmar el diagnóstico y consultar un tratamiento, dependiendo de la severidad de la infección.



Cáncer de piel



Otra razón para usar bloqueador solar: melanoma, la forma más seria de cáncer de piel, la cual puede crecer debajo de la uña y causar un cambio de pigmentación. Usualmente es lenta, no causa dolor y es difícil de notar.



Otra señal es que la decoloración se extiende a la cutícula. Si no hubo trauma para explicar la decoloración, deberías consultarlo con tu doctor. Aunque el menaloma puede ser mortal, es MUY raro y puede tratarse si se detecta a tiempo.