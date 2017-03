Una oportunidad para hacer ejercicio y ayudar animales

(Tomada de la Red)

El “Primer 3.5K Córrelo o Camínalo con Tu Mascota”, a beneficio del Santuario de Animales San Francisco de Asís (SASFA) y los 300 perros y gatos que alberga, se celebrará el domingo, 23 de abril, en Isabela.



El evento es una iniciativa de Andrea Z. Acevedo Amador, una joven de 14 años perteneciente al Club 4H Friends For Ever, de Isabela, que desea hacer una diferencia a favor de los animales abandonados y desamparados en la Isla, se informó mediante comunicado de prensa.



Según Andrea, su deseo de ayudar al Santuario surgió mientras realizaba un proyecto a beneficio de animales como parte de las actividades que realiza en su Club 4H. Ella colectó comida para perros y gatos y la llevó a SASFA, y se percató de las necesidades del santuario. Fue así que decidió coordinar el “Primer 3.5K Córrelo o Camínalo con Tu Mascota”.



Este evento se realizará en la cancha de la Villa Pesquera de Isabela, y los participantes solo podrán llevar animales domésticos. Las inscripciones comenzarán a la 1:00 PM y tendrán un costo de $10, a beneficio de SASFA.



“Hay que ayudar a los animales y a SASFA porque los animales son seres vivos y también sienten. Hay personas que piensan que los animales, por ser animales, no pueden sentir dolor, y a mí me da pena ver cómo los abandonan. Si fuera por mí, en mi casa tuviera 40 perros y 40 gatos. No me gusta verlos sufrir ni tampoco abandonados”, dijo la joven, según declaraciones escritas.



En el lugar, la organización Boys and Girls Club obsequiará chapitas para mascotas a las primeras 50 personas que se inscriban. También se ofrecerán charlas sobre la ley contra el maltrato de animales y la importancia de la esterilización, y se recibirán donativos de alimento, juguetes, efectos de limpieza y demás artículos necesarios en SASFA. Asimismo, el Santuario llevará animales listos para adopción y recibirá donativos.



Fuente:http://www.primerahora.com/mascotas/nota/unaoportunidadparahacerejercicioyayudaranimales-1213910/